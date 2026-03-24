EDC 2027 revela fechas de su próxima edición; ¿cuándo comprar boletos para el festival?

El EDC 2027 ya comienza a generar expectativa entre los seguidores de la música electrónica, incluso cuando aún falta tiempo para su realización. Este festival se ha mantenido como uno de los más importantes en México y Latinoamérica, gracias a su capacidad de reunir a grandes exponentes del género y ofrecer una experiencia que va más allá de la música.

A lo largo de los años, el crecimiento del evento ha sido constante, tanto en producción como en número de asistentes. Por eso, cada anuncio relacionado con nuevas ediciones suele causar gran interés y a unas semanas del EDC 2026, el festival ya anunció una edición para el siguiente año.

Daniel Betanzos

Fechas confirmadas para EDC México 2027

Fue mediante sus redes sociales oficiales que se dieron a conocer los primeros detalles de la edición 2027. A diferencia de años anteriores, donde las fechas se anunciaban hacia finales del año, ahora la revelación ocurrió poco tiempo después de haber concluido la edición más reciente.

Foto: P·vel Jurado Canseco Excelsior

El festival se llevará a cabo los días 19, 20 y 21 de febrero de 2027, manteniendo su tradicional formato de tres días llenos de música electrónica y experiencias únicas.

Fechas confirmadas para EDC México 2027

Junto con el anuncio de las fechas, también se confirmó que habrá una etapa de preventa para quienes deseen asegurar su lugar con anticipación. Este tipo de boletos se caracteriza por salir antes de que se revele el line up, lo que permite conseguirlos a un precio más accesible.

“Como cada año, regresa para hacerlo todo más grande. Consigue tus boletos a precio FUTURE OWL — por primera vez en nuestra historia, ¡el más bajo de todos! 19 + 20 + 21 de febrero 2027. La cuenta regresiva empieza ahora.”

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En cuanto a las fechas de compra, la preventa exclusiva para clientes Banamex, es decir aquellos que cuenten con una tarjeta de débito o crédito de dicho banco podrán comprar sus boletos el 25 de marzo a las 2:00 pm. Por su parte, la venta general dará inicio el 26 de marzo también a las 2:00 pm, ambas ventas ocurrirán en Ticketmaster.

Algo que llamó la atención de esta revelación es la rapidez con la que se compartió la información. Tradicionalmente, estos anuncios se realizaban en los últimos meses del año, por lo que este adelanto marca un cambio en la estrategia del festival.

Esto también podría beneficiar a los asistentes, ya que tendrán más tiempo para planear su asistencia, ahorrar y asegurar sus boletos desde las primeras etapas de venta.