Jujutsu Kaisen temporada 3: final con episodio extendido

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen se acerca a su cierre de mitad de temporada con un episodio especial que ampliará su duración habitual. El capítulo 12, programado para el 26 de marzo de 2026, contará con 27 minutos, superando el formato estándar del anime.

El anuncio fue confirmado por el estudio MAPPA, que prepara este episodio como uno de los momentos clave dentro del arco del Culling Game (Juego de la Matanza).

Un episodio clave para el arco del Culling Game

La extensión del episodio responde a la intención de adaptar uno de los enfrentamientos más relevantes del manga creado por Gege Akutami, en específico, el capítulo abordará la batalla en la Colonia Sendai, un combate que reúne a varios personajes en un enfrentamiento simultáneo.

De acuerdo con la producción, este episodio cubrirá aproximadamente 150 páginas del manga, lo que equivale a cerca de siete capítulos.

Megumi Fushiguro usó su expansión de dominio en el penúltimo episodio de Jujutsu Kaisen MAPPA

Yuta Okkotsu al centro del combate

El cierre de esta primera parte pondrá el foco en Yuta Okkotsu, uno de los hechiceros más poderosos dentro de la historia.

En Sendai, el personaje enfrentará a múltiples oponentes en una batalla a gran escala, incluyendo:

Espíritus malditos

Hechiceros reencarnados

Combatientes con habilidades de alto nivel

Este enfrentamiento marca uno de los momentos más esperados por los seguidores del manga.

Nuevas voces se suman al elenco

El episodio también introducirá nuevos personajes con actores de voz confirmados para la versión original japonesa.

Entre ellos destacan:

Ryu Ishigori , con voz de Hiroki Tōchi

, con voz de Hiroki Tōchi Takako Uro , interpretada por Nana Mizuki

, interpretada por Nana Mizuki Kurourushi, con voz de Yukihiro Nozuyama

La incorporación de estos personajes refuerza la escala del conflicto dentro del arco narrativo.

Fecha y hora de estreno en México

El episodio 12 estará disponible en Crunchyroll el jueves 26 de marzo, como parte del simulcast internacional.

Los horarios estimados son:

Japón: 12:26 a.m. (viernes 27 de marzo)

12:26 a.m. (viernes 27 de marzo) México (tiempo del centro): alrededor de 9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Qué sigue para la temporada 3 en Jujutsu Kaisen

Tras la emisión de este episodio especial, la serie entrará en una pausa antes de continuar con la segunda parte del arco del Culling Game. Los próximos episodios desarrollarán los combates en otras colonias y avanzarán en la historia de personajes como Megumi Fushiguro y Yuji Itadori.

bgpa