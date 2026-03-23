Celine Dion regresará a los escenarios con conciertos en París

Celine Dion alista su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París, marcando una nueva etapa tras su pausa obligada por motivos de salud.

De acuerdo con información difundida por medios internacionales, la intérprete ofrecerá presentaciones a partir del otoño en uno de los recintos más grandes de la capital francesa.

Una residencia en uno de los recintos más grandes de Europa

Los conciertos están previstos en el Paris La Défense Arena, un espacio con capacidad para alrededor de 40 mil personas y que ha recibido a artistas internacionales en los últimos años.

Según los reportes, la cantante planea:

Presentaciones dos veces por semana

Fechas durante septiembre y octubre

Un formato cercano a una residencia temporal

El recinto forma parte de la red de espectáculos de Live Nation, empresa que recientemente adquirió el lugar.

París se viste de 'señales' tras el regreso de Celine Dion

Previo al anuncio, comenzaron a aparecer en distintas zonas de París carteles con títulos de canciones emblemáticas de la artista, como “Pour que tu m’aimes encore” y “The Power of Love”. Esta campaña generó especulación entre seguidores y anticipó la confirmación de su regreso a los escenarios en la ciudad.

Un regreso tras su diagnóstico

La reaparición de Celine Dion ocurre después de que en 2022 se hiciera público su diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica poco frecuente que afecta el control muscular.

Esta condición la llevó a cancelar y posponer diversas fechas de su gira Courage World Tour, originalmente programada para 2020.

Un regreso que ya había comenzado

La cantante ya había tenido una aparición destacada en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde interpretó el tema Hymne à l’amour de Édith Piaf frente a la Torre Eiffel. Además, su proceso personal y profesional fue documentado en el proyecto audiovisual I Am: Celine Dion, que aborda su vida tras el diagnóstico.

bgpa