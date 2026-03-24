Frentes Políticos / 24 de marzo de 2026

1. Asignaciones. El rediseño del mapa hídrico en la frontera norte era más que necesario. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, decidió cortar de tajo concesiones convertidas en negocio y colocar el control del recurso en manos municipales. La operación no es menor, implica desarmar intermediarios acostumbrados a cobrar por un bien público. Desde la trinchera técnica, Efraín Morales, titular de la Conagua, realiza inspecciones masivas y clausuras. El movimiento fortalece la bandera social del Ejecutivo, pero despierta resistencias soterradas en sectores agrícolas y operadores locales. El agua fluye, ahora sí, hacia quien lo necesita. La disputa, más.

2. Grieta verde. La pausa en el Senado al Plan B electoral exhibe algo más que prudencia legislativa, revela el crujido de una alianza que hasta hace poco se vendía monolítica. Luis Armando Melgar, senador del PVEM, le recuerda a Morena que la aritmética parlamentaria no equivale a obediencia automática, justo cuando la iniciativa impulsada por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, busca avanzar con el reloj encima. En el trasfondo asoma la disputa por candidaturas rumbo a 2027, con la figura de Ruth González Silva, senadora, convertida en pieza incómoda del tablero potosino. El Verde ve oportunidad. Y Morena, por primera vez, resistencia.

3. Aparador. La designación de la Ciudad de México como sede del Foro Urbano Mundial 2028 llega como una extensión de la vitrina internacional en plena temporada de megaproyectos, justo cuando el Mundial 2026 ya perfila reflectores y exigencias. Fernanda Lonardoni, jefa del programa de ONU-Habitat para Mesoamérica y Cuba, coloca a la capital mexicana como laboratorio de desafíos urbanos; una etiqueta que seduce en foros multilaterales. Clara Brugada, jefa de Gobierno, abraza el anuncio como plataforma de posicionamiento y gestión futura. La ciudad suma fechas en la agenda para lucirse ante el orbe. Falta ver si suma soluciones.

4. Apertura. En el PAN adelantaron la temporada electoral con un gesto que busca sacudirse la fama de club cerrado. Jorge Romero, líder nacional del PAN, ofrece candidaturas abiertas y sin corcholatas rumbo a 2027, en un intento por seducir jóvenes y perfiles ciudadanos que suelen mirar la política desde la barrera. El mensaje apunta directo al contraste con la maquinaria de Morena, que encabeza Luisa Alcalde, dirigente nacional, señalada por los panistas como símbolo de decisiones cupulares. La jugada implica riesgos, abrir la puerta puede oxigenar o desordenar. El PAN quiere mostrarse competitivo. Primero deberá mostrarse creíble.

5. Chapopote. El derrame en el golfo de México abrió otro flanco para la agenda energética. Aunque desde Palacio Nacional se apresuraron a deslindar a la petrolera estatal. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, colocó la responsabilidad en un buque privado mientras activó un operativo institucional que mezcla contención ambiental y control político del daño. Víctor Rodríguez, director general de Pemex, fue enviado a territorio como señal de mando directo, en tanto, Mariana Boy, procuradora federal de Protección al Ambiente, y Ángel Carrizales, director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, afinan diagnósticos y eventuales sanciones. Lo que sigue es evitar las dudas.