¡Preparen los remos! El trailer de ‘Moana’ live-action ya está aquí y "La Roca" luce colosal

¡Llegó el trailer de Moana en live-action! Y ya está aquí el primer vistazo de Dwayne Johnson como Maui en esta película de los estudios Disney.

Es momento de volver a Motunui, pero esta vez en la vida real y no una animación, con la magia de la Polinesia, lista para conquistar la taquilla global. Desde que se anunció que la historia de Moana tendría su versión de carne y hueso, las expectativas se dispararon hasta el arrecife.

No es para menos: la película original de 2016 se convirtió instantáneamente en un clásico moderno, rompiendo moldes sobre lo que significa ser una "princesa" de Disney. Ahora, con el primer avance oficial bajo el brazo, podemos ver cómo la tecnología y el talento humano se fusionan para recrear esos paisajes que nos robaron el aliento hace una década.

Poster Moana live action Disney

Trailer oficial de Moana en live action

El trailer de Moana live-action inicia con una toma del océano y la arena, siendo este parte esencial de la trama; y Disney no ha escatimado en gastos para que el agua —que es, esencialmente, un personaje más en esta historia— se sienta tan viva y consciente como en la versión animada.

Vemos a una joven Catherine Laga'aia, quien asume el manto de Moana con una presencia que irradia valentía y curiosidad. El trailer nos muestra fragmentos de su vida, esa conexión mística con el mar y, por supuesto, el momento icónico en el que decide cruzar el arrecife para salvar a su pueblo.

La música, orquestada nuevamente con la esencia de Lin-Manuel Miranda, nos envuelve en una atmósfera de aventura épica .

Pero sin duda, si había algo que los fans esperaban con ansias (y quizás un poco de escepticismo) era ver a Dwayne "The Rock" Johnson caracterizado físicamente como el semidiós Maui.

En el tráiler, su entrada es triunfal con los tatuajes cobrando vida en su piel, Johnson demuestra por qué él era el único capaz de interpretar este papel.

La caracterización logra equilibrar el aspecto imponente del personaje con ese toque cómico y arrogante que tanto amamos. Sus interacciones con Moana en estos pocos minutos sugieren que la química entre los protagonistas será el motor principal de la cinta.

¿Quién forma el elenco de Moana?

Para Moana, Disney buscó un equilibrio entre rostros nuevos en el elenco que aportaran frescura y actores experimentados que dieran peso a la narrativa. Catherine Laga’aia interpretará a Moana, la joven actriz de origen samoano aporta una autenticidad cultural fundamental para el proyecto.

En las entrevistas previas y lo que se percibe en el avance, su compromiso con representar a las niñas de las islas del Pacífico es evidente. Posee esa mirada decidida que define a la hija del Jefe Tui, capturando la esencia de una heroína que no busca un príncipe, sino su propio destino.

Tras haber dado voz al personaje en la versión animada, Dwayne Johnson es Maui; el actor ha expresado en múltiples ocasiones que este papel es un homenaje a su propia herencia y a su abuelo, el Gran Jefe Peter Maivia.

Trailer oficial Moana live action Disney

Otros actores en el elenco son John Tui como el Jefe Tui y el padre protector de Moana; Frankie Adams como Sina y la madre de Moana y Rena Owen como la Abuela Tala, quizás el personaje más querido después de los protagonistas.

¿Cuándo se estrena el live action de Moana?

De acuerdo con la información proporcionada por el trailer, Moana live action llegará a los cines el próximo 10 de julio de 2026.