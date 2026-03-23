Jueves y viernes santo 2026: ¿se paga doble si trabajas?

Si ya estás preparando tu quincena para Semana Santa, es probable que pienses que el próximo jueves y viernes santo del 2026 se paga doble si trabajas… ¿Seguro? Hoy te contamos si recibirás un pago extra o es solo un día más bajo el sol de la oficina.

No todos pueden darse el lujo de irse a una playa cercana en los días santos; hay una fuerza laboral valiente que mantiene al país girando mientras los demás descansan. Por eso es importante entender la diferencia entre un "día de asueto" y un "día de descanso obligatorio" para evitar desilusiones al recibir el sobre de nómina.

En México, la tradición religiosa tiene un peso enorme en el calendario social, pero la Ley Federal del Trabajo (LFT) es la que tiene la última palabra cuando se trata de dinero.

¿Jueves y viernes santo se paga doble? Canva

¿Se paga doble el jueves y viernes santo 2026?

Si te toca trabajar este jueves y viernes santo del 2026, la respuesta es no, no recibirás un pago doble si trabajas. De acuerdo con el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, estos días no son de descanso obligatorio.

La LFT es muy específica sobre qué días ameritan una compensación extra, entre ellos, encontramos el 1 de enero, el primer lunes de febrero (por el 5 de febrero), el tercer lunes de marzo (por el 21 de marzo), el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre (por el 20 de noviembre) y el 25 de diciembre.

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¿Me pueden despedir si no voy a trabajar el Jueves Santo?

Sí, ya que no es un día festivo oficial. Faltar sin causa justificada se considera una falta injustificada que puede acumularse para una rescisión de contrato si llegas a tres faltas en un periodo de 30 días.

¿Si trabajo el Sábado de Gloria me pagan más?

No. Al igual que el jueves y viernes, el sábado es un día laboral normal para la Ley Federal del Trabajo.

¿Cuándo cae Semana Santa en 2026?

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

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Día de Asueto vs. Día Feriado

Un día feriado es aquel que la ley marca como descanso obligatorio para todos. Un día de asueto, como el Jueves y Viernes Santo, es una fecha que se otorga por costumbre o acuerdo mutuo entre sindicatos y empresas, o por decisiones de instituciones específicas (como la SEP o los bancos).

Si la empresa donde trabajas decide darte el día, es un regalo de su parte, no una obligación legal.

¿Quiénes sí descansan el jueves y viernes santo de 2026?

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) suele otorgar dos semanas completas de vacaciones. En 2026, se espera que el periodo vacacional abarque desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 10 de abril.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación los días en que las instituciones financieras deben cerrar sus puertas. Tradicionalmente, el Jueves y Viernes Santo los bancos no abren. Así que, si tienes que hacer un trámite en ventanilla, ¡hazlo antes del miércoles 1 de abril!

Por último, muchos trabajadores del Estado cuentan con condiciones generales de trabajo que sí contemplan estos días como no laborales. Esto depende totalmente de la dependencia y el estado de la República donde se ubiquen.

Así que no, el próximo jueves y viernes santo del 2026 no se paga doble si trabajas, ¡así que controla bien tus finanzas!