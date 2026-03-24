Joe Keery es captado en CDMX antes de su show en el Pepsi Center

El actor y músico Joe Keery se encuentra en Ciudad de México como parte de su gira internacional con DJO, una etapa que marca su consolidación dentro de la industria musical más allá de su faceta como actor.

Conocido mundialmente por su participación en Stranger Things, Keery ha logrado construir una carrera paralela que ha evolucionado de forma constante. Lejos de limitarse a su popularidad como actor, el artista ha apostado por una propuesta sonora definida, que combina synth pop, rock alternativo y elementos electrónicos con un enfoque introspectivo.

Joe Keery fue visto en calles de la Ciudad de México. (Foto: Redes Sociales)

DJO y el éxito musical del actor de Stranger Things

El proyecto DJO no es un experimento pasajero, sino una extensión creativa que le ha permitido a Joe Keery explorar una identidad propia dentro de la música.

Su estilo se caracteriza por el uso de sintetizadores, estructuras melódicas envolventes y letras que abordan temas personales, lo que ha generado una conexión particular con su audiencia.

A lo largo de sus lanzamientos, DJO ha desarrollado una estética sonora influenciada por décadas pasadas, especialmente por sonidos de los años 70 y 80, reinterpretados desde una perspectiva contemporánea. Esta combinación ha sido clave para posicionarlo dentro del circuito indie, donde ha ganado reconocimiento tanto de oyentes casuales como de seguidores más especializados.

Canciones como “End of Beginning”, “Delete Ya” y “Roddy” han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como algunos de los temas más representativos de su repertorio.

En particular, “End of Beginning” ha tenido un impacto notable en redes sociales, donde ha sido utilizada en múltiples tendencias, ampliando su alcance a nuevas audiencias.

El actor se presentará como DJO en el Pepsi Center. (Foto: Grosby Group)

Joe Keery es visto en CDMX antes de su concierto

La visita a la Ciudad de México forma parte de una gira internacional que ha llevado a DJO a distintos escenarios fuera de Estados Unidos. Este recorrido ha estado marcado por una alta demanda de boletos y una respuesta positiva del público, reflejo del crecimiento sostenido del proyecto.

El concierto programado en el Pepsi Center WTC se posiciona como uno de los puntos clave de esta etapa, especialmente por la conexión que el artista ha desarrollado con el público latinoamericano.

En este contexto, su presencia en la capital mexicana ha generado conversación en redes sociales, donde seguidores han compartido reacciones, contenido relacionado con su música y mensajes de bienvenida. Este tipo de interacción digital ha contribuido a amplificar el impacto de su visita, más allá del evento en sí.

Joey Keery

Una transición artística consolidada

El caso de Joe Keery refleja una tendencia cada vez más común en la industria del entretenimiento: la transición de actores hacia proyectos musicales con identidad propia. Sin embargo, a diferencia de otros casos, DJO ha logrado posicionarse sin depender exclusivamente de su fama televisiva.

Este desarrollo también se ha visto impulsado por la forma en que su música ha circulado en plataformas digitales, donde el algoritmo y las tendencias han jugado un papel importante en su difusión. A partir de ahí, DJO ha logrado integrarse en playlists, recomendaciones y comunidades musicales que han fortalecido su presencia internacional.

La presentación de DJO en la Ciudad de México se inserta en un panorama donde la escena alternativa continúa expandiéndose y diversificándose. La inclusión de artistas con propuestas híbridas, que combinan distintos géneros e influencias, responde a un público cada vez más abierto a nuevas experiencias musicales.

A medida que avanza su carrera musical, DJO se posiciona como una propuesta sólida dentro del circuito indie contemporáneo.

Por ahora, su paso por México confirma el interés que ha logrado generar a nivel internacional y refuerza su presencia como uno de los proyectos emergentes más consistentes de los últimos años.