¿Qué pasó con el hermano de Arath de la Torre? Dejó la actuación y ahora vende tacos de barbacoa

En el mundo del espectáculo, las historias de reinvención no son nuevas, pero pocas resultan tan sabrosas como la de Ulises de la Torre. Conocido por su participación en programas como La Rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real, el actor decidió dar un giro a su vida profesional y emprender en el mundo gastronómico.

Lejos de los reflectores tradicionales, hoy su escenario es una plancha caliente, los comensales que llegan en busca de un buen taco. Su negocio, llamado "Los Igualados", se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, especialmente por tratarse del hermano de Arath de la Torre, una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.

Así es "Los Igualados", su taquería en CDMX

Ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, "Los Igualados" es una taquería pequeña pero con gran personalidad. A diferencia de grandes cadenas o negocios consolidados, el proyecto de Ulises de la Torre apuesta por lo sencillo: un espacio compacto dividido entre la cocina y una barra con bancos donde los clientes pueden disfrutar sus alimentos.

El concepto es claro: con pocos productos, pero bien hechos. Aquí no hay menús extensos ni combinaciones complicadas; la estrella es la barbacoa de picaña, preparada con un proceso artesanal que ha despertado elogios entre quienes ya la probaron.

El secreto detrás de sus tacos de barbacoa

El éxito de "Los Igualados" no es casualidad. Ulises de la Torre se involucra directamente en la preparación de la carne, cuidando cada detalle del proceso.

Primero, la picaña es sellada en el asador con sal y pimienta. Posteriormente, se cocina lentamente en el horno junto con ingredientes como ajo dorado, chile chipotle seco, tomillo, romero y cerveza. El toque final llega con virutas de madera de nogal y cáscara de nuez, que aportan un sabor ahumado distintivo.

Barbacoa

El resultado es una carne suave, jugosa y con un perfil de sabor que ha sido calificado como "excepcional" por quienes la han probado.

Precios y menú: una apuesta directa

A diferencia de otras taquerías tradicionales, el menú es breve y directo. Los clientes pueden elegir entre tacos o comprar la carne por kilo, con precios accesibles dentro del mercado capitalino:

1/4 de kilo: 187 pesos

1/4 de kilo: 187 pesos 1/2 kilo: 375 pesos

1 kilo: 750 pesos

Refrescos: 15 pesos

Además, el negocio ofrece servicio para eventos, llevando sus taquizas a celebraciones privadas, lo que amplía su alcance más allá del local.

Celebridades y redes impulsan su fama

En poco tiempo, "Los Igualados" ha recibido la visita de diversas figuras del entretenimiento y creadores de contenido, lo que ha ayudado a posicionar el negocio.

Actores e influencers han compartido su experiencia en redes sociales, destacando el sabor de la barbacoa y la atención del propio Ulises de la Torre, quien suele interactuar con los clientes.

Este impulso digital ha sido clave para atraer a nuevos comensales, especialmente en una ciudad donde la competencia gastronómica es feroz.

¿Dejó la actuación definitivamente?

Aunque muchos interpretan este cambio como un abandono del medio artístico, la realidad es distinta. Ulises de la Torre continúa activo en televisión, participando en programas y proyectos esporádicos.

Su carrera comenzó en el año 2000 con la telenovela Locura de amor y se ha extendido a producciones como Como dice el dicho y Corona de lágrimas. Incluso incursionó en el periodismo, formando parte de espacios informativos.

Ulises de la torre

Hoy, su vida se divide entre la actuación y el emprendimiento, demostrando que ambas facetas pueden coexistir.

Su relación con Arath de la Torre

A pesar de compartir profesión, la relación entre Ulises de la Torre y Arath de la Torre no es particularmente cercana, según ha revelado el propio conductor en entrevistas.

Este detalle ha generado aún más interés en la historia, ya que muestra dos caminos distintos dentro de una misma familia: uno consolidado en la televisión y otro explorando nuevas oportunidades.

Arath de la Torre Mezcalent

Una historia de reinvención

El caso de Ulises de la Torre es un ejemplo claro de adaptación en una industria cambiante. En un contexto donde la estabilidad en el entretenimiento no siempre está garantizada, emprender se convierte en una alternativa viable.

Lejos de representar una caída, su incursión en la gastronomía refleja iniciativa, creatividad y una búsqueda constante de nuevas oportunidades.

Y mientras los reflectores pueden apagarse momentáneamente, el aroma de la barbacoa parece estar atrayendo a un nuevo público… uno que llega con hambre y se va con una historia que contar.

AAAT*