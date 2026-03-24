Peso Pluma habla sobre Kenia Os: ‘No saben cuánto extraño a mi mujer’

Tras el video viral de Peso Pluma sobre el escenario que preocupó a sus fans, al presentarse aparentemente ‘paralizado’, el cantante de corridos tumbados reapareció en un nuevo clip en donde habla sobre Kenia Os, su novia.

El nuevo video ha dado más de qué hablar, en vez de parar la polémica por las imágenes anteriores, pues, con una evidente tristeza, habló sobre su relación con la cantante.

¿Qué dijo Peso Pluma sobre Kenia Os?

Peso Pluma habla sobre Kenia Os. Especial

Sentado en un sillón y aparentemente cabizbajo, Peso Pluma dijo unas palabras para recordar a Kenia Os.

Esta, creo que es la parte más difícil después de tener un show, no saben cuánto extraño a mi mujer, que esté aquí conmigo, pero estoy agradecido de tener la vida que tengo”, señaló.

Las imágenes llaman la atención después del clip en donde se le ve en el escenario con Tito Double P, en donde la posición que adoptó Peso Pluma preocupó y hasta lo relacionaron con el consumo de fentanilo.

En ese video, el cantante aparece inclinado hacia adelante, con los brazos suspendidos en el aire, postura corporal que suele asociarse al rigor muscular de los consumidores de fentanilo.

Lo anterior, aunque se desconoce si fue alguna broma, pues después de verlo en esa posición, rápidamente se levantó, sonrió y se acomodó la ropa.

Peso Pluma y Kenia Os

Peso Pluma y Kenia Os. Especial

Peso Pluma y Kenia Os hicieron oficial su relación desde 2025 y, para 2026, siguen juntos.

De hecho, han compartido momentos muy públicos: celebraron su aniversario y San Valentín juntos con viajes, regalos y publicaciones románticas en redes sociales.

Además, han sido captados en eventos, se dedican detalles románticos (como flores en conciertos) y constantemente presumen su relación. Una de las últimos momentos que presumieron fue la sorpresa de Peso Pluma a Kenia Os antes de su show por ‘K de Karma’.

Antes de subir al escenario, Kenia vivió un momento especial en su camerino, pues el espacio apareció completamente decorado con flores blancas, azules y rojas, en una sorpresa organizada por su novio para felicitarla por su carrera y nuevo álbum.

'K de Karma' se estrenó el 19 de marzo de 2026 como el cuarto álbum de estudio de Kenia Os, con 19 canciones, marcando una etapa que ella misma ha definido como más arriesgada, juguetona y madura dentro de su carrera.

Polémicas

Las polémicas alrededor de la relación entre Peso Pluma y Kenia Os han sido varias y, en su mayoría, vienen tanto del pasado de cada uno como de la atención mediática que generan como pareja.

Una de las principales controversias tiene que ver con el historial amoroso de Peso Pluma. Antes de estar con Kenia, estuvo relacionado con otras figuras públicas, y algunas rupturas fueron muy mediáticas, lo que hizo que cuando comenzó el rumor de su relación con Kenia, muchos fans cuestionaran si había habido infidelidad entre relaciones. Esto provocó críticas hacia ambos, especialmente en redes sociales.

También ha habido polémica por la reacción de los fandoms. Los seguidores de Kenia Os, que suelen ser muy protectores, al inicio no veían con buenos ojos la relación debido a la imagen de Peso Pluma, ligada a los corridos tumbados y a controversias del género. Esto generó discusiones, ataques en redes y división entre fans, aunque con el tiempo parte del público lo fue aceptando.

Además, todo lo que hacen juntos suele volverse viral y ser analizado: desde regalos lujosos hasta gestos públicos de cariño. Esto ha provocado críticas sobre si su relación es “muy mediática” o si buscan llamar la atención, algo común en parejas famosas.

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