"¡Amo los tacos de tripa!": Seo In Guk y su noche con las 'Heartriders' en CDMX

Posiblemente Seo Mi-rae (Jisoo) envidie a las Heartriders mexicanas, porque no tuvieron que pagar alguna suscripción ni usar un visor para tener a Seo In Guk en realidad virtual… ¡lo tuvieron en carne y hueso esta noche, en La Maraka!

Desde luego, El Rey de los Besos es el galán del momento por el hype que logró con el K-Drama de Netflix Un novio por suscripción. Estaba cansando, el jet lag lo tenía agotado, pero se rifó una canción de introducción y pensó en chismear un rato bajo la dinámica Off Stage Side, hablando de sus inicios y desafíos.

“El reto mayor es cuando inicié mi carrera como actor. Mi sueño era ser cantante, pero al tratar de interpretar personajes me adentré al desafío más grande en mi vida. No tuve miedo, porque conforme pasa el tiempo ser actor se vuelve difícil”, explicó.

Seo In Guk estuvo en La Maraka Jorge Santamaría

El concepto Two Sides se hizo porque él quiso mostrar su faceta como actor y cantante, así que abordó también sus cambios. Por ejemplo, dijo que ya se siente veterano.

Pensé que no quería causar daño a nadie, pero 17 años después pienso en las personas que van a ver mi trabajo y cómo mejorar en los detalles que marcan la diferencia”, explicó.

Las Heartriders escucharon que Myulmang, de Fatalidad a tu Servicio, es uno de sus personajes favoritos. De hecho, es el K Drama que flechó a muchas de las que llegaron a unirse a su fandom. In Guk dijo ser el alma de la fiesta. “Si los veo cansados, yo invito la parrilla coreana”, compartió.

De hecho, estaba ansioso por acabar el show porque se enamoró de los taquitos de tripa. “Apenas acabé de este show, en mi habitación ya me esperan unos tacos”, mencionó.

Seo In Guk en La Maraka Especial

Y lo que todos estaban esperando: hablar del K-Drama que compartió con Jisoo, de Blackpink. Enseñó unas fotos behind the scenes, sobre todo la anécdota del episodio en la que su personaje colecciona varias tapas y hasta un corazón que hizo en un momento en la que compartió con Jisoo.

In Guk le terminó regalando algo a una señora que le mandó un mensaje por post-it, demostrando que los K-Dramas no tienen edad. Y después pasó al extremo: le late Assassins Creed y dijo que amaría vivir como el personaje de Ezio, también como Wukong, el protagonista del videojuego inspirado en Viaje al oeste.

Seo In Guk en La Maraka Especial

Después de un par de rolas, de secarse el sudor, retocarse y quitarse el traje, In Guk volvió a salir para seguir contestando preguntas. Dijo que solo ha tomado Coca Zero, pero que se echaría un tequilita con sus tacuches. ¿A qué lugar creen que debería de ir?, preguntó. Las Heartriders fueron directas: “A mi casa”. Él, sonrojado, les dijo que agradecía la invitación, pero no.

El show terminó con el actor usando un saco de mariachi, tomándose fotos con la bandera mexicana y viendo un video fan project que lo conmovió mucho.