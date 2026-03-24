Final de Chainsaw Man: así termina el manga de Fujimoto

El manga Chainsaw Man, creado por Tatsuki Fujimoto, llegó a su final con la publicación del capítulo 232, poniendo fin a una trayectoria de cerca de ocho años.

La información fue confirmada por medios especializados como Crunchyroll, lo que sorprendió a los seguidores que esperaban el anuncio de una nueva etapa. El cierre corresponde a la Parte 2 de la historia y marca la conclusión de una de las series más influyentes del manga contemporáneo. En paralelo, se anunció que el volumen final se publicará en julio en Japón.

Chainsaw Man concluye su historia tras ocho años de publicación. (Foto: Redes Sociales)

Final de Chainsaw Man: cierre tras ocho años de publicación

El capítulo 232 representa el desenlace oficial de la obra, que logró consolidarse como una de las más leídas de su género en los últimos años. El anuncio, difundido sin previo aviso, tomó por sorpresa a la comunidad, especialmente porque la serie había mantenido un ritmo constante desde su lanzamiento.

Esta conclusión corresponde a la segunda parte de la historia, que profundizó en el universo narrativo de Denji y otros personajes centrales, con un enfoque más introspectivo.

Además, se confirmó que el volumen final estará disponible el 4 de julio en Japón, marcando también el cierre editorial en formato físico.

Chainsaw Man, The Movie: Reze Arc ha revelado nuevos detalles

Qué sigue para el autor Tatsuki Fujimoto

Por ahora, no se han revelado detalles sobre el próximo trabajo de Tatsuki Fujimoto dentro de la industria.

Tras el final, se difundió un mensaje de agradecimiento dirigido a los lectores, acompañado del anuncio del lanzamiento del último volumen. La falta de información sobre una continuación ha dado pie a especulaciones sobre posibles nuevos proyectos, ya sea en forma de historias independientes o dentro del mismo universo.

En otros casos del manga reciente, algunos autores han optado por expandir sus obras mediante secuelas o spin-offs, aunque en este caso no existe confirmación oficial.

El capítulo 232 marca el final del manga de Tatsuki Fujimoto. (Foto: Redes Sociales)

El anime continuará su desarrollo

A pesar del cierre del manga, la adaptación al anime producida por MAPPA seguirá en desarrollo.

De acuerdo con reportes de IGN, el final no afecta la continuidad del anime, que aún dispone de material suficiente para futuras entregas.

Tras el estreno de Chainsaw Man: The Movie – Reze Arc, que superó los 100 millones de dólares en taquilla, se confirmó una segunda temporada televisiva. Esta adaptará el arco de los Asesinos Internacionales y podría llegar a plataformas de streaming en los próximos años, con una fecha estimada hacia 2027.

El anime continuará con nuevas temporadas en desarrollo.

El futuro del anime de Chainsaw Man

Durante su publicación, Chainsaw Man se consolidó como una de las obras más influyentes del manga moderno, destacando por su estilo narrativo y visual.

La combinación de acción, horror y desarrollo psicológico le permitió conectar con audiencias globales y posicionarse en rankings de popularidad. Su éxito también se reflejó en ventas y en su expansión a otros formatos, como el anime y el cine.

El cierre de la obra representa el fin de un ciclo dentro de la industria editorial japonesa, aunque su impacto continuará a través de sus adaptaciones.

Aunque el manga ha concluido, la franquicia mantiene su presencia activa gracias a sus proyectos animados y futuras producciones audiovisuales.

El material pendiente de adaptación abre la puerta a nuevas temporadas, lo que garantiza la continuidad de la historia en otros formatos. Al mismo tiempo, el desenlace deja abiertas diversas interpretaciones sobre el destino de sus personajes.

La ausencia de anuncios sobre nuevos desarrollos dentro del mismo universo mantiene la expectativa entre los seguidores.