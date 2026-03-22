'Proyecto Fin del Mundo' arrasa en taquilla; es el mejor estreno del año

La película de ciencia ficción Proyecto Fin del Mundo, protagonizada por Ryan Gosling, debutó con 80.5 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, convirtiéndose en el estreno más alto de 2026 y en el mejor arranque en la historia de Amazon MGM Studios.

El resultado superó ampliamente las proyecciones iniciales, que estimaban una recaudación cercana a los 65 millones de dólares durante su primer fin de semana.

Ciudad de Mexico 13 de marzo de 2026Ryan Gosling junto a los directores Christopher Miller y Phil Lord presentaron este viernes en Mexico su nueva pelicula Proyecto Fin del Mundo, en la imagen los tres tuvieron una sesion de fotos en el papalote museo del nino Foto: Elizabeth Velazquez Elizabeth Velazquez

Un récord para el estudio

Con esta cifra, la película dejó atrás el anterior récord del estudio, establecido por Creed III, que había debutado con 58 millones de dólares en 2023.

También superó a Scream 7, que hasta ahora tenía el mejor estreno del año con 63 millones de dólares.

A nivel global, la cinta sumó:

60.4 millones de dólares en mercados internacionales

140.9 millones de dólares a nivel mundial en su estreno

Una apuesta clave para Amazon

La película, basada en la novela de Andy Weir, tuvo un presupuesto de producción cercano a los 200 millones de dólares, sin contar gastos de marketing.

Este estreno representa un punto relevante para Amazon, que busca consolidar su presencia en la industria cinematográfica tras adquirir MGM en 2022.

Hasta ahora, el desempeño del estudio en cines había sido irregular, con títulos recientes que no lograron recuperar su inversión.

Ryan Gosling es el protagonista de Proyecto Fin del Mundo Especial

Recepción del público y crítica

El desempeño en taquilla estuvo acompañado de una respuesta positiva del público y la crítica.

Entre los indicadores más destacados:

95% de aprobación en Rotten Tomatoes

Calificación “A” en CinemaScore

Alta asistencia en formatos premium como IMAX y Dolby

De hecho, aproximadamente el 55% de las ventas de boletos provino de pantallas de gran formato.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo Especial

El resto de la taquilla

El fin de semana también dejó otros movimientos en el ranking:

Hoppers cayó al segundo lugar con 18 millones de dólares , acumulando más de 240 millones a nivel global

cayó al segundo lugar con , acumulando más de 240 millones a nivel global Dhurandhar 2: La venganza debutó con 9.5 millones en Norteamérica, marcando un récord para Bollywood en la región

debutó con en Norteamérica, marcando un récord para Bollywood en la región Ready or Not 2: Here I Come abrió con 9 millones de dólares

abrió con Reminders of Him sumó 8 millones en su segundo fin de semana

En contraste, La Novia registró una fuerte caída, con apenas 275 mil dólares, alejándose de recuperar su inversión.

Ryan Gosling en Proyecto Fin del Mundo Especial

Un impulso para la taquilla en 2026

De acuerdo con datos de Comscore, la taquilla acumula un crecimiento del 21% respecto a 2025, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Sin grandes competidores inmediatos, Proyecto Fin del Mundo se perfila para mantenerse como líder en las próximas semanas, en espera del estreno de nuevos títulos de alto perfil.