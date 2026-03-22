'Proyecto Fin del Mundo' arrasa en taquilla; es el mejor estreno del año
La película Proyecto Fin del Mundo, con Ryan Gosling, debutó con 80.5 millones de dólares, logrando el mejor estreno del año y un récord para Amazon MGM
La película de ciencia ficción Proyecto Fin del Mundo, protagonizada por Ryan Gosling, debutó con 80.5 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos, convirtiéndose en el estreno más alto de 2026 y en el mejor arranque en la historia de Amazon MGM Studios.
El resultado superó ampliamente las proyecciones iniciales, que estimaban una recaudación cercana a los 65 millones de dólares durante su primer fin de semana.
Un récord para el estudio
Con esta cifra, la película dejó atrás el anterior récord del estudio, establecido por Creed III, que había debutado con 58 millones de dólares en 2023.
También superó a Scream 7, que hasta ahora tenía el mejor estreno del año con 63 millones de dólares.
A nivel global, la cinta sumó:
- 60.4 millones de dólares en mercados internacionales
- 140.9 millones de dólares a nivel mundial en su estreno
Una apuesta clave para Amazon
La película, basada en la novela de Andy Weir, tuvo un presupuesto de producción cercano a los 200 millones de dólares, sin contar gastos de marketing.
Este estreno representa un punto relevante para Amazon, que busca consolidar su presencia en la industria cinematográfica tras adquirir MGM en 2022.
Hasta ahora, el desempeño del estudio en cines había sido irregular, con títulos recientes que no lograron recuperar su inversión.
Recepción del público y crítica
El desempeño en taquilla estuvo acompañado de una respuesta positiva del público y la crítica.
Entre los indicadores más destacados:
- 95% de aprobación en Rotten Tomatoes
- Calificación “A” en CinemaScore
- Alta asistencia en formatos premium como IMAX y Dolby
De hecho, aproximadamente el 55% de las ventas de boletos provino de pantallas de gran formato.
El resto de la taquilla
El fin de semana también dejó otros movimientos en el ranking:
- Hoppers cayó al segundo lugar con 18 millones de dólares, acumulando más de 240 millones a nivel global
- Dhurandhar 2: La venganza debutó con 9.5 millones en Norteamérica, marcando un récord para Bollywood en la región
- Ready or Not 2: Here I Come abrió con 9 millones de dólares
- Reminders of Him sumó 8 millones en su segundo fin de semana
En contraste, La Novia registró una fuerte caída, con apenas 275 mil dólares, alejándose de recuperar su inversión.
Un impulso para la taquilla en 2026
De acuerdo con datos de Comscore, la taquilla acumula un crecimiento del 21% respecto a 2025, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia.
Sin grandes competidores inmediatos, Proyecto Fin del Mundo se perfila para mantenerse como líder en las próximas semanas, en espera del estreno de nuevos títulos de alto perfil.