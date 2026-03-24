¿Qué pasó? Vecinos de Montecito rechazan a Meghan y Harry

La vida de Meghan Markle y el príncipe Harry en Montecito vuelve a estar bajo los reflectores, pero esta vez no por un nuevo proyecto o aparición pública, sino por una polémica que surge desde su propio vecindario. De acuerdo con recientes reportes, la relación de los duques de Sussex con algunos residentes de la exclusiva zona no sería tan cercana como se pensaba.

¿Qué problema tienen Meghan Markle y el príncipe Harry con sus vecinos?

Desde que la pareja se instaló en California en 2020, tras su salida de la familia real británica, Montecito se convirtió en el escenario de una nueva etapa marcada por la privacidad y la búsqueda de una vida más tranquila. Sin embargo, esa misma discreción que caracteriza al vecindario parece haberse convertido en un punto de fricción.

Residentes buscarían mantener su privacidad lejos del foco mediático de los Sussex. IG meghan

Fuentes citadas por medios internacionales aseguran que varios vecinos han optado por mantener distancia de los Sussex. La razón principal no sería un conflicto directo, sino una incomodidad creciente ante el alto perfil mediático de la pareja.

Los están evitando. Nadie quiere que lo vean con ellos”, habría señalado una fuente cercana a la comunidad.

Este supuesto “enfriamiento social” ha llamado la atención, sobre todo porque Montecito es conocido por albergar a numerosas celebridades que conviven en relativa armonía y bajo un perfil bajo. Figuras como Oprah Winfrey, Jennifer Aniston o Gwyneth Paltrow forman parte de esta comunidad donde la privacidad es una prioridad.

Cercanos a la pareja niegan los rumores y aseguran que tienen buena relación vecinal. IG meghan

¿Por qué no quieren en Montecito a Meghan Markle y al príncipe Harry?

De acuerdo con estas versiones, algunos residentes preferirían no ser vinculados públicamente con Meghan y Harry, en un intento por proteger su propia intimidad. La constante atención mediática que rodea a la pareja, alimentada por entrevistas, documentales y proyectos comerciales, habría contribuido a esta percepción.

El alto perfil público de la pareja habría generado incomodidad en la comunidad. IG meghan

No obstante, también existen voces que matizan esta narrativa. Fuentes cercanas a los duques de Sussex han rechazado estas afirmaciones, asegurando que mantienen una excelente relación con su comunidad y que disfrutan plenamente de su vida en Montecito. Según este entorno, la pareja se ha adaptado al estilo de vida local y respeta tanto su privacidad como la de sus vecinos.

A pesar de ello, algunos testimonios individuales han reforzado la idea de cierta distancia. Un residente de la zona, citado en distintos reportes, señaló que Meghan no suele participar en actividades comunitarias, mientras que Harry, aunque más accesible, tampoco mantiene una vida social activa en el vecindario. Estas percepciones han alimentado la narrativa de que la pareja no ha logrado integrarse completamente.

Meghan y Harry buscan una vida privada desde su salida de la realeza en 2020. Reuters

Meghan Markle y el príncipe Harry atraviesan difícil momento

El contexto mediático tampoco ha jugado a su favor. En los últimos meses, decisiones profesionales como el fin de algunos acuerdos comerciales y la recepción desigual de sus proyectos han generado debate en torno a su estrategia pública. Este panorama ha contribuido a que cada movimiento de la pareja sea analizado con lupa, incluyendo su vida privada.

Fuentes aseguran que existe una “frialdad social” hacia los duques de Sussex. Foto: @meghan

Cabe recordar que, al mudarse a Montecito, los duques adquirieron una lujosa propiedad valuada en millones de dólares, apostando por un entorno natural, tranquilo y alejado del bullicio. En ese momento, su intención era clara: construir una vida familiar centrada en sus hijos y en causas personales, lejos de las exigencias de la realeza.

Sin embargo, el equilibrio entre privacidad y exposición ha sido un reto constante. Mientras buscan mantener una vida íntima, sus proyectos y apariciones públicas continúan generando interés global, lo que inevitablemente impacta en su entorno inmediato.

Por ahora, la supuesta tensión con sus vecinos se mantiene en el terreno de las versiones encontradas. Lo cierto es que la vida de Meghan Markle y el príncipe Harry sigue despertando conversación, incluso dentro de la comunidad que eligieron para comenzar de nuevo.