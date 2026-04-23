El creador de contenido Luisito Rey sorprendió al confirmar que enfrentó un diagnóstico de cáncer y que ya logró superarlo. Lo hizo directamente con su audiencia, a través de un video en su canal de YouTube titulado “Superé el cáncer”, donde cuenta lo que vivió durante los últimos meses.

Lejos de un anuncio breve, el influencer optó por compartir detalles personales, médicos y emocionales que marcaron su proceso.

Youtuber Luisito Rey revela su lucha contra el cáncer y cómo logró superarlo. IG luisitoreyfotos

¿Qué tipo de cáncer tenía Luisito Rey?

De acuerdo con lo que explicó, todo comenzó con la detección de un carcinoma en el dedo índice de la mano derecha. Mientras ese caso ya fue atendido, el dedo índice de la mano izquierda sigue bajo estudio médico.

La situación lo llevó a pasar por una cirugía en la que, según describió, le retiraron la uña y le realizaron un injerto de piel para reconstruir la zona afectada. Es un procedimiento que suele aplicarse cuando el tejido dañado necesita ser sustituido para asegurar una recuperación adecuada.

En su relato, Luisito Rey no se limita a explicar el procedimiento. También reconoce que el miedo influyó en su reacción inicial.

“Mi fracaso fue tener miedo y no actuar”, dice en el video, dejando ver que el proceso no solo fue físico, sino también emocional.

Youtuber Luisito Rey revela su lucha contra el cáncer y cómo logró superarlo. IG luisitoreyfotos

Las señales de alerta que explicó Luisito Rey

Uno de los puntos que más llamó la atención de su testimonio es la forma en que conecta el diagnóstico con sus hábitos. El influencer explicó que la ansiedad lo llevaba a morderse las uñas, lo que generaba pequeñas heridas.

Con el tiempo, esas lesiones se habrían complicado tras el contacto con sus mascotas, lo que derivó en infecciones. Aunque no establece una relación directa como causa médica definitiva, sí lo menciona como parte del contexto que vivió antes de recibir el diagnóstico de carcinoma.

El video no se centra únicamente en la enfermedad. Luisito Rey aprovecha para hablar de un momento personal en el que, según describe, decidió detenerse y replantear lo que estaba haciendo con su vida.

“Me callé, me pausé y postergué muchas cosas”, menciona, al referirse a una etapa en la que asegura haber perdido dirección.

También reconoce que, pese a tener visibilidad y números en plataformas, no se sentía satisfecho con su realidad.

Youtuber Luisito Rey revela su lucha contra el cáncer y cómo logró superarlo. FB Luisito Rey

Qué es un carcinoma y cómo se trata

El carcinoma es uno de los tipos de cáncer más comunes, ya que se origina en las células epiteliales, presentes en la piel y en distintos órganos del cuerpo. Su detección suele depender de revisiones médicas y de la atención a cambios visibles en el organismo.

El diagnóstico definitivo se obtiene mediante una biopsia, que permite analizar el tejido afectado. En el caso de Luisito Rey, los estudios continúan en una de las zonas detectadas.

Cuando se identifica en etapas tempranas, el tratamiento puede centrarse en la extirpación quirúrgica, como ocurrió en su caso. En escenarios más avanzados, se pueden considerar opciones como radioterapia, quimioterapia o terapias dirigidas, dependiendo del tipo y la evolución del tumor.