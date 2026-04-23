Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado del Festival de Cine de Venecia 2026

La actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal será la encargada de encabezar el jurado en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia, de acuerdo con el anuncio realizado por los organizadores este jueves.

En este importante rol, Gyllenhaal no estará sola: junto con el resto del jurado tendrá la responsabilidad de decidir qué película se lleva el León de Oro, el máximo reconocimiento del festival, que se celebrará en septiembre.

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Tras darse a conocer la noticia, la cineasta compartió su entusiasmo por asumir esta responsabilidad. En un comunicado expresó estar "encantada de aceptar la invitación para presidir el jurado de la edición de este año del Festival de Venecia".

Además, destacó la relevancia histórica del evento al señalar que "Venecia siempre apoyó voces sinceras y singulares, y me honra formar parte de esta valiente y necesaria tradición".

El director del festival, Alberto Barbera, no dudó en resaltar las cualidades de Gyllenhaal. La describió como "una actriz capaz de dar voz a personajes complejos y multifacéticos" y también como "una cineasta original".

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Para Barbera, su elección es una garantía de criterio sólido, pues aseguró que "Contar con ella al frente de nuestro jurado significa poder confiar en una voz autorizada e independiente".

A sus 48 años, Gyllenhaal no solo es reconocida por su carrera como actriz, sino también por su incursión detrás de cámaras. Su debut como directora llegó con la adaptación de la novela The Lost Daughter, proyecto que fue bien recibido por la crítica y que incluso le valió el premio al Mejor Guión en la edición de 2021 del mismo festival.

AFP

El Festival de Cine de Venecia no es cualquier evento: se trata del certamen cinematográfico más antiguo del mundo. Se realiza cada año como parte de la Bienal de Venecia, una reconocida plataforma internacional que reúne distintas expresiones artísticas y culturales.

En este 2026, el Festival de Cine de Venecia se realizará del 2 al 12 de septiembre.

PJG