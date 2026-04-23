ENHYPEN anuncia segunda fecha en México: ¿cuándo comprar boletos?

ENHYPEN dio buenas noticias para todos sus fans en México, ya que tras realizarse la venta de boletos para la fecha que anunciaron en la CDMX, esta mañana el grupo confirmó que dará un segundo concierto en nuestro país.

Si no quieres perderte la oportunidad de ver a ENHYPEN en su primera visita a nuestro país, aquí te contamos todos los detalles para que puedas comprar tus boletos para la segunda fecha que añadieron.

El grupo de K-pop llegará a México por primera vez Especial

¿Cuándo y dónde se presentará ENHYPEN en México?

ENHYPEN hace unos días anunció que llegará a México por primera vez, algo que sin duda emociona a todos sus fans en el país. El grupo confirmó un concierto en la Ciudad de México para el 11 de julio; los boletos se pusieron a la venta este 22 de abril y tras agotarse en la preventa para fans, hoy se anunció un nuevo show.

Si no alcanzaste boleto, no te preocupes, ya ENHYPEN añadió una segunda fecha en México, la cual se realizará el 12 de julio en la Arena Ciudad de México.

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¿Cuándo será la preventa de boletos para la segunda fecha de ENHYPEN en México?

Aunque para la primera fecha se realizó una venta para fans, con la cual debías de tener la ENGENE Membership, para la segunda fecha que se acaba de anunciar solamente habrá venta general.

Es decir, que para comprar tus boletos no será necesario tener la membresía, por lo que podrás adquirir tus entradas si ningún código y con cualquier tarjeta, ya sea de débito de crédito.

Aparta la fecha porque será este 24 de abril a las 10:00 AM en Superboletos cuando podrás comprar tus boletos para la segunda fecha de ENHYPEN en México.

Precio de boletos para los conciertos de ENHYPEN en México

A continuación, te mostramos los precios para los boletos de ENHYPEN en México. Toma en cuenta que estos costos ya cuenta con recargos. Además, también te incluimos el precio de los paquetes VIP, los cuales tienen beneficios como tener acceso al soundcheck y ser de las primeras en entrar al recinto.

BLOOD PACKAGE: $12,330

SAGA PACKAGE: $8,060

GA: $5,620

AMARILLO: $3,158

VERDE: $2,781

AQUA + SP: $2,279

MORADO: $1,966

CELESTE: $1,715

GRIS: $1,275

CAFÉ: $1,024

ROSA: $836

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