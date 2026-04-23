“Se estaba desmayando”: ¿Qué le pasó a Marjorie de Sousa? Esto se sabe de su hospitalización

La actriz Marjorie de Sousa encendió las alertas entre sus seguidores luego de confirmarse que fue hospitalizada de emergencia, situación que además la obligó a ausentarse de la obra “Perfume de Gardenia”, donde actualmente forma parte del elenco.

La noticia tomó fuerza en las últimas horas, especialmente después de que la propia actriz compartiera una imagen desde el hospital. Sin dar detalles específicos, dejó ver que estaba recibiendo atención médica.

Marjorie de Sousa. Cuartoscuro

¿Qué le pasó a Marjorie de Sousa y por qué fue hospitalizada?

La ausencia de Marjorie de Sousa en una de las funciones de “Perfume de Gardenia” no pasó desapercibida. Su lugar fue ocupado por Maribel Guardia, quien entró al escenario para cubrir la función tras la inesperada situación.

De acuerdo con reportes de medios de espectáculos, la actriz de 45 años presentó una complicación de salud repentina que hizo imposible que continuara con sus compromisos laborales esa misma noche.

El cambio de último momento en el elenco generó preguntas inmediatas sobre su estado, sobre todo porque no hubo un anuncio previo que anticipara la situación.

La versión más clara hasta ahora la dio el actor Julio Camejo, compañero de la actriz en la obra, durante una entrevista retomada por el programa “La mesa caliente”.

Según explicó, Marjorie de Sousa comenzó a sentirse mal poco antes de salir a escena, al punto de presentar signos visibles de debilidad.

“Se estaba desmayando. Estaba blanca, blanca, blanca”, relató el actor.

Asimismo, describió el momento en el que se encendieron las alertas dentro de la producción.

Ese episodio fue suficiente para que se tomara la decisión de trasladarla de inmediato a un hospital, priorizando su salud sobre cualquier presentación.

Participación de Marjorie de Sousa en Perfume de Gardenia 2013 IG marjodsous

Marjorie de Sousa publica foto desde el hospital

Horas después de que trascendiera la noticia, Marjorie de Sousa utilizó sus redes sociales para confirmar que estaba bajo cuidado médico. Aunque evitó dar detalles sobre el diagnóstico o las causas del malestar, su publicación fue interpretada como una señal de que se encontraba estable.

La imagen, en la que se le ve recibiendo atención en un hospital, reforzó la información de que la situación fue lo suficientemente delicada como para requerir intervención inmediata.

Hasta el momento, no ha compartido más información sobre su estado ni sobre cuándo podría retomar sus actividades en el teatro.

¿Qué le pasó a Marjorie de Sousa? Esto se sabe de su hospitalización IG Stories marjodsousa

¿Quién es Marjorie de Sousa?

El nombre de Marjorie de Sousa no es nuevo en la industria. Con una trayectoria consolidada en telenovelas, ha participado en producciones como “Gata salvaje”, “Mi marido tiene familia”, “Hasta el fin del mundo” y “La desalmada”, proyectos que la han mantenido vigente en la televisión durante años.

En teatro, su participación en “Perfume de Gardenia” forma parte de una etapa reciente en la que ha retomado el contacto directo con el público, combinando su trabajo en televisión con presentaciones en vivo.

Por eso, su ausencia repentina en la obra no solo generó inquietud entre los asistentes, sino también entre quienes siguen de cerca su carrera.