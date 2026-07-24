X-Men 97 tendrá tercera y cuarta temporada, así se anunció durante la Comic-Con 2026

Marvel Animation desató la euforia de los fanáticos durante su panel en la San Diego Comic-Con 2026. El estudio confirmó oficialmente la renovación de X-Men 97 para una cuarta temporada. Este anuncio llega mientras la segunda entrega de la serie animada continúa en emisión. Los ejecutivos también revelaron que la tercera parte aterrizará en el catálogo de Disney+ en 2027.

La noticia de la cuarta temporada representa un alivio monumental para los seguidores de la franquicia mutante. Los espectadores esperaron dos largos años entre el estreno de la primera y la segunda temporada. Para evitar esta sequía de contenido, Marvel pisó el acelerador en su área de producción. El equipo creativo trabaja a marchas forzadas para reducir la brecha de tiempo antes del tercer ciclo.

Escena del tráiler de X-Men '97. Foto: Marvel Studios / Disney

El futuro mutante en cine y televisión

El desarrollo de más temporadas de X-Men 97 encaja a la perfección con los ambiciosos planes de Marvel Studios. La compañía produce actualmente una nueva cinta de acción real sobre los mutantes para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Jake Schreier, responsable de la película Thunderbolts, dirige este próximo proyecto cinematográfico.

Brad Winderbaum, director de la división de televisión y animación, ofreció detalles sobre la convivencia de ambos formatos. El ejecutivo confía plenamente en que la versión animada y las adaptaciones en el cine coexistirán sin problemas. Winderbaum tomó como referencia la franquicia de Spider-Man, la cual sostiene múltiples proyectos animados y live-action de forma simultánea.

X-Men '97 tendrá nueve capítulos en su segunda temporada. Foto: Disney+

El directivo apuntó muy alto sobre la longevidad que proyecta para el programa exclusivo del streaming. "Espero que dure al menos cinco temporadas, porque son tantas como la serie original, así que sería genial", declaró ante el público. La estrategia busca consolidar a los personajes clásicos mientras la pantalla grande prepara su propio reinicio mutante.

Éxito rotundo de la segunda temporada

Mientras el estudio traza el futuro, la segunda temporada de X-Men 97 domina las listas de popularidad en Disney+. La trama actual dividió al icónico equipo y los obligó a viajar a través de diferentes épocas para intentar regresar a casa. Al mismo tiempo, la década de los noventa sufre la aparición de enemigos sospechosos y nuevas formas de intolerancia mutante ante la ausencia de los héroes.

Apocalipsis en la segunda temporada de X-Men '97 Foto: Marvel Studios / Disney

La recepción de los nuevos episodios rompió esquemas dentro de la plataforma digital. La serie debutó con una calificación perfecta del 100% por parte de la crítica especializada, quienes aplauden el entretenimiento, la emoción y la nostalgia. La base de fanáticos respaldó este veredicto al otorgarle un 95% de aprobación en los portales de reseñas.

Medios especializados como CBR aplaudieron el giro narrativo hacia temáticas más maduras y complejas. La publicación señaló que este tono oscuro eleva la calidad de la producción y prepara el terreno para concluir una gran historia. Según los expertos, esta temporada representa otro acierto contundente para Marvel Animation y eleva las expectativas para el futuro de la saga en la televisión.