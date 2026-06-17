X-Men 97: ¿Quién es quién y en la segunda temporada y de qué tratará?

La segunda temporada de X-Men '97 aterriza en la plataforma Disney+ este 1 de julio. La exitosa serie animada retoma la historia exactamente tras el colapso del Asteroide M, un evento catastrófico que dividió al equipo de superhéroes y dejó al mundo en vilo.

Los héroes mutantes enfrentan ahora una dispersión temporal radical que fragmenta la trama principal. El objetivo central de los protagonistas consiste en encontrar la forma de romper esta barrera, reunirse como familia y regresar a su línea de tiempo original en la década de 1990.

Escena del tráiler de X-Men '97. Foto: Marvel Studios / Disney

El tiránico villano Apocalipsis emerge como la principal amenaza a vencer en esta nueva tanda de episodios. Los mutantes combatirán el origen y el ascenso de este enemigo supremo a través de tres épocas distintas, vistiendo los icónicos uniformes inspirados en la etapa de los cómics New X-Men de Grant Morrison.

Tres líneas temporales definen el conflicto mutante

El primer frente de batalla atrapa a los héroes en el Antiguo Egipto, durante el año 3000 a.C. En este escenario histórico, el Profesor Charles Xavier, Magneto, Bestia y el mutante teleportador Nightcrawler intentan sobrevivir en un entorno completamente primitivo y hostil.

Este grupo varado en el pasado choca directamente con En Sabah Nur, la versión joven e inexperta de Apocalipsis. El villano ancestral libra su propia guerra de poder contra el faraón Rama-Tut, una variante de Kang el Conquistador. La narrativa de esta era también explora el complejo proceso de redención ideológica de Magneto.

Apocalipsis en la segunda temporada de X-Men '97 Foto: Marvel Studios / Disney

El segundo gran escenario transporta a la audiencia a un brutal Futuro Distópico situado en el año 3960 d.C. Cíclope y Jean Grey despiertan de golpe en un mañana devastado, donde la visión absolutista de Apocalipsis domina por completo.

Scott Summers y Jean Grey unen fuerzas inmediatas con la resistencia nómada conocida como el Clan Askani. En este frente, la pareja mutante pelea codo a codo junto a su hijo ya adulto, el soldado Cable. Wolverine y el versátil Morph mantienen la ofensiva militar en este futuro desolado.

Caos geopolítico y el reclutamiento de nuevos aliados en 1990

El tercer acto transcurre en el presente de la continuidad, la década de 1990. En la Tierra, la humanidad entera da por muertos a los miembros de los X-Men luego de la gran explosión registrada en la atmósfera superior del planeta.

Este profundo vacío de poder desata una ola radical de intolerancia humana. Los distintos gobiernos globales promulgan nuevas y estrictas leyes anti-mutantes, detonando una crisis social inmediata para todos los portadores del Gen X que habitan las calles.

El inventor Forge asume el liderazgo terrestre y rastrea a sus compañeros perdidos entre los escombros. Junto a la poderosa Tormenta, Rogue, Jubilee y el viajero temporal experto Bishop, buscan reclutar aliados desesperadamente para reparar las líneas alteradas.

Marvel estrenará la segunda temporada de X-Men 97. Foto: Marvel Studios

La resistencia del presente suma rostros vitales para el inminente combate. Polaris, la hija del amo del magnetismo, hace su debut formal en esta historia. A la par, Emma Frost, la implacable Reina Blanca, regresa a la acción tras lograr sobrevivir al genocidio de Genosha.

La producción de Marvel Animation confirma también la integración de Danger. La icónica manifestación física de la Sala de Peligro cobra vida de forma inédita en la serie. Psylocke y la letal versión metálica de Arcángel refuerzan el arsenal del equipo clásico.

Finalmente, facciones legendarias de los cómics como X-Factor y X-Force entran de lleno al conflicto televisivo. Personajes de enorme popularidad como Havok, Coloso, Sabretooth, Lady Deathstrike y el rebelde Quentin Quire completan el extenso reparto de esta ambiciosa temporada.