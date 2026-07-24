Brujas de Latveria en Avengers Doomsday: Todas las teorías de Marvel

Marvel Studios desató la locura de los fanáticos en la San Diego Comic-Con 2026 con una exhibición exclusiva sobre Avengers: Doomsday. El evento confirmó el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) bajo la máscara del villano Victor Von Doom. Entre los objetos mostrados, un traje misterioso acaparó todas las miradas: el de la Bruja de Latveria o Latveria Witch.

El misterio creció con el paso de los días dentro de la convención. El diseño de este personaje inédito en los cómics cambió de color diariamente ante los ojos del público. Primero lució un tono verde, después mutó a naranja o amarillo y finalmente adoptó un vibrante violeta. La falta de información oficial disparó decenas de teorías sobre su verdadera identidad.

Traje de la Bruja de Latveria y la Bruja Escarlata. Foto: Redes Sociales y Marvel Studios

Las candidatas detrás del velo místico

El primer atuendo verde apuntó directamente hacia Cynthia Von Doom, la madre del antagonista principal. En las historietas, ella practicó la hechicería y selló un pacto con Mephisto para proteger a su pueblo. Ese trato condenó su alma al infierno, un evento que definió el camino oscuro de Doctor Doom.

Otra posibilidad ligada al color esmeralda es Sylvie, la variante de Loki que interpreta Sophia Di Martino. Su conexión previa con la magia y el multiverso sostiene esta hipótesis. Al día siguiente, la exhibición presentó el traje naranja y amarillo, colores que abren un abanico inmenso de opciones.

Las tres candidatas a las brujas de Latveria. Foto: Redes Sociales

Los seguidores especulan que la versión amarilla representa a una alumna de Kamar-Taj o a un personaje totalmente original del MCU. La llegada del manto violeta trajo nombres familiares a la mesa. La opción más fuerte es Clea, la hechicera de la Dimensión Oscura que encarna Charlize Theron y que debutó junto a Doctor Strange.

El tono púrpura también invocó el nombre de Agatha Harkness. La actriz Kathryn Hahn consolidó a esta villana en el gusto del público y su magia siempre brilla en ese mismo color. El final abierto de su serie homónima deja la puerta libre para su integración en el conflicto de Avengers: Doomsday.

De la Bruja Escarlata a las Gemas del Infinito

Cualquier mención de brujas dentro de Marvel exige nombrar a Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. El personaje de Elizabeth Olsen destruyó el castillo de Wundagore y desapareció bajo los escombros. El estudio nunca mostró su cadáver, detalle que alimenta la esperanza de los fanáticos sobre su retorno triunfal.

El traje de la Bruja de Latveria ahora en color rojo. Foto: Redes Sociales

Su dominio sobre la magia del caos la perfila como la candidata perfecta para alterar la realidad al lado o en contra de Doctor Doom. Existen voces que sugieren que la Bruja de Latveria es un solo individuo manifestado a través de diferentes dimensiones del multiverso.

Una teoría adicional conecta los atuendos con las Gemas del Infinito. El verde, amarillo y violeta empatan perfectamente con las gemas del Tiempo, la Mente y el Poder. Si la exhibición suma el rojo, azul y naranja, los espectadores confirmarán que estas brujas encarnan una versión mística y viviente de las reliquias cósmicas.

El origen del poder en Latveria

Latveria es una nación ficticia de Europa del Este bajo el yugo totalitario de Victor Von Doom. Las historietas describen este país como un epicentro donde la tecnología futurista colisiona con las artes místicas. Este trasfondo justifica la aparición de hechiceras operando bajo las órdenes del nuevo gran villano del cine.

El póster oficial de Avengers: Doomsday. Foto: Marvel Studios

Un guiño reciente en la cinta de Los Cuatro Fantásticos mostró el asiento de Latveria vacío durante una asamblea de la ONU. Nadie sabe si el Doctor Doom que enfrentará a los Vengadores provendrá de ese mismo universo.

Los organizadores del evento mantienen el hermetismo sobre futuras revelaciones. La comunidad fanática espera que el cierre definitivo de los paneles otorgue respuestas claras sobre esta gran incógnita.