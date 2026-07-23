¿Cuánto cuestán los vasos y palomeras de Spider-Man Brand New Day en México?

Las cadenas de exhibición Cinépolis y Cinemex anunciaron la venta oficial de los vasos y palomeras coleccionables para el estreno de Spider-Man: Brand New Day. Los fanáticos mexicanos abarrotan desde hoy los complejos comerciales para conseguir estos artículos de edición limitada. México lidera la asistencia a salas y el consumo masivo de mercancía de superhéroes en América Latina, asegurando ventas totales.

La inmensa euforia por el regreso de Peter Parker a la gran pantalla desata largas filas en las dulcerías de todo el territorio nacional. Los coleccionistas de Marvel buscan asegurar sus piezas antes del estreno oficial de la cinta, programado para el próximo 29 de julio. Las empresas exhibidoras dividieron sus estrategias con líneas de productos muy distintos para captar a los espectadores.

Vasos de Spider-Man: Brand New Day en Cinemex. Foto: Redes Sociales

Diseños exclusivos y precios en Cinépolis

Cinépolis acapara las miradas de los consumidores al presentar una palomera de edición especial metálica. Este artículo simula al héroe arácnido escalando un gigantesco edificio, cuenta con fabricación en metales y ofrece un nivel de detalle superior. Los asistentes adquieren este contenedor por 385 pesos, costo directo que ya incluye una porción de las clásicas palomitas de mantequilla.

La cadena azul compite fuertemente con dos vasos interactivos que integran figuras intercambiables en sus tapas. El primer diseño muestra a Spider-Man sobre un techo, mientras el segundo mecanismo permite al personaje volar de la pajilla al sacudir el recipiente. Los fans compran cada vaso por 245 pesos, monto que entrega el artículo junto con su respectiva bebida fría.

Coleccionables de Spider-Man: Brand New Day en Cinépolis Foto: Redes Sociales

La venta de estos artículos en Cinépolis arrancará oficialmente el 29 de julio, justo el día del estreno de la película en México. La empresa restringe la comercialización inicial exclusivamente para los socios del nivel Fanático y Súper Fanático de su programa de lealtad. Esta rigurosa medida busca premiar la constancia de los clientes y evitar la reventa masiva.

Oferta de combos promocionales en Cinemex

Cinemex optó por una agresiva estrategia inmediata al liberar totalmente sus productos desde el día de hoy para el público en general, sin restricciones. La cadena roja ofrece vasos plásticos con diseños alusivos tanto al Hombre Araña como a una variante de Hulk. Cada recipiente incluye pequeñas figuras decorativas que los usuarios colocan a presión en la tapa.

Palomera y vaso de Spider-Man: Brand New Day en Cinemex Foto: Redes Sociales

Los espectadores compran rápidamente estos artículos mediante un combo especial en dulcería que alcanza un valor de 400 pesos. Este paquete promocional entrega el vaso de colección, su respectiva bebida refrescante y unas tradicionales palomitas clásicas tamaño grande. Las existencias dependen exclusivamente de la alta demanda en cada complejo, por lo que los fans acuden velozmente a comprar.

El largometraje Spider-Man: Un nuevo día promete revolucionar el Universo Cinematográfico de Marvel con una narrativa intensa de dos horas y media de duración. El guion obliga a Peter Parker a reconstruir su vida desde los cimientos, combinando las peleas superheroicas con un tono maduro sobre la identidad y la pérdida. Los cines mexicanos proyectarán esta ambiciosa entrega perfilando un rotundo éxito.