X-Men '97 Temporada 2: ¿Cuántos capítulos son y cuándo se estrenarán?

Marvel Television confirmó el regreso de la serie animada más aclamada de los últimos años. La segunda temporada de X-Men '97 llegará al catálogo de Disney+ el próximo 1 de julio, con nueve episodios inéditos. La plataforma de streaming fijó el calendario oficial para enfrentar a los mutantes contra una de sus peores pesadillas: Apocalipsis.

El anuncio llegó por parte de Brad Winderbaum, productor ejecutivo y máximo responsable de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios. El directivo aprovechó la gira promocional de estos nuevos capítulos para soltar una bomba mediática sobre el futuro de la franquicia animada.

Escena del tráiler de X-Men '97. Foto: Marvel Studios / Disney

Winderbaum aseguró que la compañía ya desarrolla una cuarta temporada de la serie. Los creadores graban actualmente la tercera entrega, lo que demuestra la confianza total del estudio en esta producción para consolidar su nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Tiempos oscuros para los mutantes

La historia retomará el drama exactamente donde terminó la entrega anterior. Los X-Men se encuentran divididos y perdidos a través de distintas líneas temporales. Los héroes vagan por el pasado y el futuro del antiguo Egipto, mientras buscan desesperadamente una ruta de regreso a casa.

Apocalipsis en la segunda temporada de X-Men '97 Foto: Marvel Studios / Disney

En la década de los noventa, la Tierra enfrenta una nueva y violenta ola de intolerancia hacia los mutantes. La ausencia del equipo de superhéroes dejó al mundo desprotegido frente a distintas amenazas, situación que aprovecha Apocalipsis para erigirse como el villano principal de esta narrativa.

La trama profundizará en las secuelas de los trágicos eventos pasados y pondrá bajo máxima presión la frágil alianza del equipo. Profesor X y Magneto liderarán nuevamente a sus facciones en una lucha desesperada por la supervivencia, obligados a superar sus hondas diferencias ideológicas.

Calendario oficial de capítulos en Disney+

Los fanáticos disfrutarán de un inicio espectacular con un estreno triple el mismo día. Marvel Studios reveló la lista definitiva con los nombres y las fechas exactas para cada emisión semanal dentro de la plataforma digital.

La agenda oficial de los nuevos episodios quedó estructurada de la siguiente manera:

Capítulo 1: Días del futuro pasado - 1 de julio

- 1 de julio Capítulo 2: Una fuerza a tener en cuenta - 1 de julio

- 1 de julio Capítulo 3: El ascenso de Apocalipsis (Parte 1) - 1 de julio

- 1 de julio Capítulo 4: El ascenso de Apocalipsis (Parte 2) - 8 de julio

- 8 de julio Capítulo 5: Arma X, mentiras y DVD - 15 de julio

- 15 de julio Capítulo 6: Danger.EXE - 22 de julio

- 22 de julio Capítulo 7: Tierra Salvaje, corazón salvaje - 29 de julio

- 29 de julio Capítulo 8: La mano del hombre muerto - 5 de agosto

- 5 de agosto Capítulo 9: La supervivencia del más apto - 12 de agosto

Apocalipsis desafiará a los X-Men. Foto: Disney+

La batalla contra el poderoso mutante ancestral exigirá el máximo sacrificio de cada integrante. Los guionistas diseñaron esta nueva tanda de episodios para explorar los límites físicos y psicológicos de personajes icónicos, quienes enfrentarán oscuros dilemas morales frente a la extinción.

El éxito arrollador de la primera entrega obligó a los animadores a elevar la calidad visual y mantener la esencia de la televisión noventera. La dirección artística respeta el estilo clásico, pero incorpora técnicas modernas para ofrecer secuencias de acción trepidantes y efectos espectaculares en pantalla.

La maquinaria de Marvel no se detiene y apuesta fuerte por la nostalgia combinada con historias maduras. Esta saga animada demostró que los personajes clásicos conservan un enorme poder de convocatoria entre el público veterano y las nuevas generaciones de espectadores.

La cuenta regresiva inició para los millones de suscriptores del servicio de streaming. El verano arrancará con fuerza mutante, listo para romper récords de audiencia y redefinir el futuro de la animación dentro de la industria del entretenimiento.