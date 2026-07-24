¡Ya hay fecha! "Blade Runner 2099" estrena tráiler y revela cuándo llegará la serie a Prime Video

El universo de Blade Runner está de regreso y esta vez lo hace en formato de serie. Prime Video aprovechó la Comic-Con de San Diego 2026 para mostrar el primer tráiler de Blade Runner 2099, una producción que busca continuar la historia de una de las franquicias de ciencia ficción más reconocidas del cine.

La presentación generó expectativa entre los asistentes al evento, sobre todo porque, además de mostrar las primeras imágenes de la serie, la plataforma confirmó finalmente cuándo estará disponible para el público.

La cita está marcada en el calendario y, es que Blade Runner 2099 llegará a Prime Video el 25 de noviembre de 2026. La producción estará disponible de manera exclusiva en el servicio de streaming en más de 240 países y territorios, incluido México.

La serie limitada contará con ocho episodios y tendrá como protagonistas a Michelle Yeoh y Hunter Schafer, quienes fueron las encargadas de presentar el proyecto durante el panel realizado en el Hall H de la Comic-Con.

¿De qué trata "Blade Runner 2099"?

La nueva historia se desarrolla 50 años después de los acontecimientos que vimos en Blade Runner 2049. En este futuro, Los Ángeles ha cambiado de manera importante y el conflicto entre humanos y replicantes sigue siendo parte de una sociedad que intenta mantenerse en equilibrio.

La trama gira alrededor de Cora, una mujer que vive como fugitiva y que busca dejar atrás su pasado. Para conseguirlo, adopta una nueva identidad como Blade Runner.

Sin embargo, su nueva vida no será sencilla. Durante una misión tendrá que unir fuerzas con Olwen, una replicante que se encuentra en la última etapa de su existencia. Juntas emprenderán la búsqueda de un fugitivo cuya presencia podría poner en peligro el delicado equilibrio de la ciudad.

A partir de esta historia, la serie volverá a tocar algunos de los temas que han acompañado a la franquicia desde sus inicios; la inteligencia artificial, la identidad, la memoria y la diferencia entre humanos y replicantes.

Pero esta vez, la producción buscará contar una historia nueva, con personajes que deberán enfrentarse a un mundo que ya no es el mismo que conocimos en las películas anteriores.

Michelle Yeoh y Hunter Schafer encabezan el elenco

Uno de los principales atractivos de Blade Runner 2099 es su reparto. Michelle Yeoh y Hunter Schafer encabezan la serie y fueron las protagonistas de la presentación realizada frente a miles de asistentes en la Comic-Con de San Diego.

El elenco también incluye a Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke y Maurizio Lombardi, entre otros actores.

La combinación de nuevos rostros con figuras reconocidas de la industria busca darle una identidad propia a esta nueva historia, sin alejarse demasiado del universo que los seguidores conocen.

Malaysian actress Michelle Yeoh (L) and US actress Hunter Schafer (R) attend Prime Videos Blade Runner 2099 panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

Ridley Scott participa como productor ejecutivo

Aunque Ridley Scott no estará a cargo de la dirección de la serie, sí forma parte del proyecto como productor ejecutivo. El cineasta dirigió la película original de Blade Runner, estrenada en 1982, por lo que su participación representa un vínculo directo con los orígenes de la franquicia.

La showrunner de la producción es Silka Luisa, mientras que Jonathan van Tulleken, conocido por su trabajo en Shōgun, estará al frente de los dos primeros episodios.

Uno de los principales retos de Blade Runner 2099 será mantener la estética y el ambiente que han marcado a la franquicia durante décadas. El primer avance apunta a que la serie conservará parte de esa identidad visual, pero también buscará llevarla hacia un futuro todavía más lejano.

¿Cuándo se estrena "Blade Runner 2099" en Prime Video?

La fecha ya está confirmada. Blade Runner 2099 llegará a Prime Video el 25 de noviembre de 2026 y podrá verse de manera exclusiva a través de la plataforma.

La serie representa el regreso del universo de Blade Runner casi una década después del estreno de Blade Runner 2049, película que consiguió convertirse en una de las secuelas de ciencia ficción más reconocidas de los últimos años.

Ahora, Prime Video apuesta por llevar este mundo a la televisión con una historia completamente nueva, dos protagonistas femeninas y un salto temporal que promete mostrar una versión distinta de Los Ángeles.

Malaysian actress Michelle Yeoh (L) and US actress Hunter Schafer (R) attend Prime Videos Blade Runner 2099 panel during Comic Con International in San Diego on July 24, 2026. (Photo by Chris DELMAS / AFP) AFP

La pregunta que queda en el aire es si Blade Runner 2099 conseguirá estar a la altura del legado de sus antecesoras. Por lo pronto, el primer tráiler ya dejó claro que el futuro de los humanos y los replicantes todavía tiene muchas historias por contar.