Lanterns reveló su tráiler en la Comic-Con 2026: Sinestro y los Manhunters llegan a HBO Max

HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de Lanterns durante los vibrantes paneles de la San Diego Comic-Con 2026. La plataforma de streaming confirmó el 16 de agosto de 2026 como la fecha exacta de estreno para este anticipado proyecto televisivo. La serie expande el reinicio del Universo DC en la pantalla chica bajo una narrativa oscura, terrenal y llena de intriga.

El avance muestra a los legendarios Linternas Verdes, Hal Jordan y John Stewart, como los protagonistas absolutos de la historia. Las imágenes revelan a un veterano Jordan asumiendo el rol de mentor frente a un joven y novato Stewart. El clip abre con una dinámica cómica donde el experto despierta a su aprendiz arrojándole una cubeta de agua fría.

Póster promocional de Lanters. Foto: DC Studios

Kyle Chandler da vida al experimentado policía intergaláctico (Jordan), mientras Aaron Pierre asume el manto del nuevo recluta esmeralda (Stewart). El aprendiz desconoce el funcionamiento total del anillo de poder y obedece ciegamente las órdenes de su superior. La trama sugiere rápidamente que el joven cadete no llegó para ser un simple compañero, sino para reemplazar definitivamente a su maestro.

Misterio terrenal y extraterrestres encubiertos

La historia principal arranca con la investigación de un sangriento asesinato en el corazón profundo de Estados Unidos. Diversos reportes apuntan a que la víctima del homicidio es un antiguo miembro de la corporación intergaláctica de los Green Lantern. Este evento trágico detona la trama y permite que John Stewart obtenga el codiciado anillo capaz de crear construcciones de luz sólida.

La situación empeora cuando la dupla de detectives espaciales descubre una serie de cadáveres esparcidos por un pequeño pueblo rural. Hal Jordan inspecciona la perturbadora escena del crimen y deduce que los cuerpos pertenecen a seres de otro planeta. La investigación forense revela que la Tierra enfrenta la amenaza silenciosa de los Manhunters o Cazadores, una raza alienígena altamente peligrosa.

John Stewart apuntando con su anillo verde. Foto: DC Studios

Estos villanos poseen la habilidad genética de cambiar de forma y suplantar a cualquier especie del universo para pasar desapercibidos. Identificar a los impostores se convierte en el objetivo primordial de los protagonistas para evitar una invasión a gran escala. El tráiler proyectado en la convención detalla la aterradora capacidad de infiltración que tienen estos antagonistas dentro de la sociedad humana.

Cameos sorpresivos y equipo creativo de lujo

El material audiovisual regaló vistazos fugaces a personajes icónicos de los cómics que desataron la locura entre los asistentes del evento. La raza alienígena antagonista conecta directamente con Martian Manhunter, el famoso superhéroe que integra las filas de la Liga de la Justicia. El video también confirma la participación de Sinestro, el futuro líder de los Linternas Amarillas que domina el espectro del miedo.

Sinestro en la serie de Lanterns. Foto: DC Studios

Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King figuran como las mentes creativas detrás del ambicioso programa de ciencia ficción. Mundy funge como el showrunner principal, responsable de unificar el tono sombrío y detectivesco de los episodios televisivos. Los ejecutivos del estudio tomaron como principal referencia visual y narrativa a exitosas producciones policíacas como True Detective y Slow Horses.

La influencia de la aclamada serie de espionaje británico resulta directa y evidente en el talento detrás de cámaras. El estudio contrató al mismo director de dicha franquicia para filmar los dos primeros capítulos de esta nueva aventura superheroica. La expectativa crece vertiginosamente entre los fanáticos mientras aguardan el lanzamiento de esta propuesta policíaca dentro del renovado canon de la franquicia.