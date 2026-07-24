Las fotos inéditas de los hijos de Harry y Meghan en el hogar de la princesa Diana

El verano de 2026 dejó una de las imágenes familiares más simbólicas para el príncipe Harry y Meghan Markle. A través de una selección de fotografías compartidas en Instagram, la duquesa de Sussex mostró algunos momentos de sus vacaciones por Europa junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, pero una de las postales llamó especialmente la atención.

Meghan Markle muestra las fotos de Archie y Lilibet en Althorp House

Los pequeños visitaron Althorp House, la histórica residencia de la familia Spencer donde creció su abuela, la princesa Diana. La fotografía muestra a Harry caminando junto a Archie y Lilibet por los jardines de la propiedad.

Una fotografía de Harry, Archie y Lilibet con flores despertó especulaciones sobre una visita a la tumba de Diana. IG

Los tres aparecen con ramos de flores, un detalle que ha llevado a medios británicos y estadounidenses a interpretar que la familia visitó también el lugar donde descansan los restos de Diana, fallecida en París en 1997.

La escena tiene un significado especial para Harry, quien perdió a su madre cuando apenas tenía 12 años y ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de mantener viva su memoria.

Ahora, la visita habría permitido que Archie y Lilibet conocieran uno de los lugares más importantes de la historia familiar de su padre, aunque nunca tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a su abuela.

El viaje familiar por Europa incluyó Portugal, Reino Unido y una especial parada en la propiedad de los Spencer. IG

Así fue el viaje de Meghan y Harry con sus hijos por Europa

El álbum publicado por Meghan, titulado simplemente "Vacaciones de verano", reunió distintas escenas de la escapada que la familia realizó por Europa. En las imágenes aparecen momentos de descanso en la playa, juegos en la piscina y paseos al aire libre, además de algunas fotografías en las que se puede ver a los niños disfrutando de actividades familiares.

Los hijos del príncipe Harry conocieron uno de los lugares más importantes de la historia de su abuela paterna. IG

Una de las postales muestra a Archie, de siete años, en la cabina de un avión, mientras que en otra aparece Lilibet jugando en el agua junto a su padre. También se observa a Meghan y Harry disfrutando de una comida y compartiendo momentos lejos de los compromisos públicos.

El recorrido habría incluido una estancia en Portugal, particularmente en la región del Alentejo, donde los Sussex fueron vistos en lugares como el restaurante O Melidense, en Melides. La familia también habría aprovechado su paso por Reino Unido para visitar otros puntos antes de regresar a California.

Meghan compartió un álbum de verano con escenas familiares que pocas veces muestra públicamente. IG

Harry acudió al Reino Unido para cumplir compromisos relacionados con los Juegos Invictus y, durante su estancia, se produjo un esperado encuentro privado con su padre, el rey Carlos III, y la reina Camila.

Meghan y sus hijos también formaron parte de este viaje familiar, que despertó un enorme interés debido a la relación distante que el príncipe ha mantenido con algunos miembros de la Familia Real.

¿Por qué es importante Althorp House?

La visita a Althorp adquiere un significado especial porque la propiedad pertenece a la familia Spencer desde hace más de 500 años. Ubicada en Northamptonshire, Inglaterra, la mansión fue el hogar de Diana durante parte de su infancia y actualmente es administrada por su hermano, Charles Spencer.

La visita a Althorp representa un vínculo entre Diana y sus nietos, quienes nunca tuvieron la oportunidad de conocerla. IG

La finca también alberga el lugar donde fue sepultada la princesa después de su muerte. Su tumba se encuentra en una pequeña isla situada en medio de un lago dentro de la propiedad, un espacio privado al que la familia puede acudir para recordarla lejos de las multitudes.

De acuerdo con las versiones difundidas sobre el viaje, Harry, Meghan, Archie y Lilibet habrían sido invitados por Charles Spencer. La presencia de los niños en este escenario representa, simbólicamente, una conexión con una parte de su historia familiar que pertenece a una generación que ya no conocieron de manera directa.

Harry ya había hablado de la importancia de visitar la tumba de su madre. En sus memorias Spare, el príncipe recordó el momento en que llevó a Meghan hasta el lugar de descanso de Diana y explicó el significado emocional que tuvo para él compartir ese espacio con su esposa.

Esta vez, el gesto parece adquirir una nueva dimensión: Harry habría llevado a sus propios hijos para acercarlos a la memoria de su abuela.

¿Por qué Meghan y Harry no muestran los rostros de Archie y Lili?

Aunque Meghan decidió compartir algunos momentos del viaje, la publicación también refleja la manera en que los Sussex han manejado la exposición pública de Archie y Lilibet. Las imágenes permiten conocer detalles de sus vacaciones, pero evitan mostrar sus rostros de manera directa.

Los hijos del príncipe Harry conocieron uno de los lugares más importantes de la historia de su abuela paterna. IG

Esta estrategia ha sido una constante desde que Harry y Meghan se alejaron de sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica. La pareja ha buscado controlar la forma en que sus hijos aparecen públicamente, especialmente después de años de intensa atención mediática.

Por ello, la visita a Althorp ofrece una mirada a la manera en que Harry y Meghan intentan transmitir a sus hijos parte de su historia y de sus raíces. Así, Harry mantiene vivo el recuerdo de Diana y sus hijos comienzan a descubrir la historia de la familia Spencer y de su abuela, una de las personas más recordadas de la monarquía británica.