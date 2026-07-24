¿Quién es Gabriela Bravo? La nueva novia de Cristián de la Fuente tras divorcio con Angélica Castro

Cristián de la Fuente parece haber encontrado nuevamente la tranquilidad en el amor. Después de su separación de Angélica Castro, con quien estuvo casado durante dos décadas, el actor chileno volvió a darse una oportunidad y ahora ya no oculta su relación con Gabriela Bravo.

Aunque desde hace tiempo se conocía que Cristián tenía una nueva pareja, fue hasta su reciente aparición pública en la Ciudad de México cuando ambos fueron vistos juntos frente a las cámaras. La pareja acudió a un evento el pasado 23 de julio y, como era de esperarse, los medios aprovecharon para preguntarle al actor sobre su romance.

Cristián no tuvo problema en hablar de su novia y aseguró estar pasando por un muy buen momento. Incluso reveló que llevan un año y tres meses juntos y que el pasado 3 de abril celebraron su primer aniversario.

¿Quién es Gabriela Bravo, la novia de Cristián de la Fuente?

Gabriela Bravo es una ingeniera comercial chilena que se desenvuelve en un ámbito muy distinto al de su famoso novio. Precisamente por eso, Cristián destacó que ella ha tenido que adaptarse poco a poco a la exposición pública que implica estar a su lado.

El actor la describió como una mujer "muy apañadora", una palabra que en Chile se utiliza para hablar de alguien que está presente cuando más se necesita, que acompaña y apoya a su pareja.

Es alguien que cuando uno necesita algo y ella va y te apoya, te acompaña, y si hay que venir, viene… como partner, como compañera, explicó Cristián.

También dejó claro que Gabriela no está con él simplemente para acompañarlo en los eventos. Según contó, ella es una mujer inteligente, preparada y con una profesión propia. “No es solo un rostro bonito”, comentó el actor al hablar de ella.

Gabriela Bravo.

La pareja, además, tiene una historia de amor bastante sencilla. De acuerdo con Cristián, se conocieron en un gimnasio. Incluso aprovechó la conversación con los reporteros para bromear y recomendar este lugar como una buena opción para quienes están buscando el amor.

Gabriela fue un apoyo para Cristián de la Fuente

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando el actor habló de cómo se encontraba emocionalmente antes de conocer a Gabriela.

Cristián reconoció que atravesaba una etapa en la que se sentía "muy triste, muy solo, muy abandonado". En ese momento apareció Gabriela y, según sus propias palabras, ella fue una pieza importante para que pudiera salir adelante.

Ella me recogió del suelo, expresó el actor.

Cristián también bromeó sobre la reacción de Gabriela al entrar de lleno a un mundo en el que cualquier detalle de su vida puede convertirse en noticia. La ingeniera se mantuvo más reservada frente a las cámaras, algo que el actor entiende perfectamente.

Cristian de la Fuente

Es difícil para alguien que vive una vida normal sin esto llegar y es como ‘wow’, y que a la gente le interese su vida y hablen de ella, comentó.

¿Qué piensa Gabriela Bravo de Cristián?

Durante el encuentro con los medios, Gabriela también se animó a hablar sobre su relación. La ingeniera explicó que lo que realmente la conquistó del actor no fue su fama ni su imagen de galán.

No creo que sea galán, yo conozco otra versión de él que es una persona demasiado tierna, muy linda, aseguró.

Gabriela destacó especialmente el lado espiritual de Cristián y confesó que fue algo que le llamó mucho la atención desde el inicio de su relación.

Él tiene un desarrollo espiritual que a mí me llamó mucho la atención porque nunca pensé que un hombre así fuera tan evolucionado en la parte espiritual, explicó.

Cristian de la Fuente

Cristián de la Fuente evita hablar de Angélica Castro

Durante la misma entrevista, el actor fue cuestionado sobre su proceso de divorcio con Angélica Castro, de quien se separó en 2023 después de una situación que provocó una fuerte polémica en su matrimonio.

Sin embargo, Cristián prefirió no dar detalles. El actor consideró que no era el momento adecuado para hablar de una relación pasada mientras se encontraba acompañado de Gabriela.

Creo que no es el momento y es como un poquito una falta de respeto hablar de un proceso pasado cuando estamos enfrente de ella, explicó.

Lo que sí confirmó es que Gabriela ya conoce a su hija Laura, un paso importante en la relación que mantienen.