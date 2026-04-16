¿Qué le pasó? Walo Silvas revela detalles de su estado de salud y recuperación

El cantante Walo Silvas encendió las alertas entre sus seguidores tras revelar detalles inéditos sobre su estado de salud. Durante una reciente entrevista en el programa Hoy, el integrante de la Banda MS habló con total honestidad sobre las lesiones que enfrenta y el proceso de recuperación que deberá seguir en las próximas semanas.

¿Qué le pasó a Walo Silva?

El intérprete sorprendió al confesar que actualmente padece dos fracturas en la columna vertebral, específicamente en las vértebras L1 y L2, además de cuatro hernias que arrastra desde hace años.

El cantante confirmó dos fracturas en las vértebras L1 y L2. Mezcalent

Aunque la noticia podría haberlo obligado a detener por completo su actividad artística, Walo dejó claro que su compromiso con la música sigue intacto, aunque ahora deberá ser mucho más cuidadoso.

Uno de joven cree que puede con todo y deja pasar el dolor, pero no es así”, expresó el cantante, reconociendo que durante mucho tiempo ignoró molestias físicas que hoy le están cobrando factura.

Por el momento, no requerirá cirugía para tratar su lesión. Mezcalent

Con un tono reflexivo, aprovechó para enviar un mensaje a su público sobre la importancia de atender cualquier lesión a tiempo y evitar complicaciones mayores.

Walo Silvas revela cómo será su recuperación tras la lesión en la espalda

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, Silvas explicó que, por ahora, no será necesario someterse a una cirugía. Según detalló, su médico le indicó que su condición se encuentra en un punto en el que aún puede tratarse con métodos conservadores. En lugar de entrar al quirófano, el cantante deberá utilizar un corsé especial que le ayude a estabilizar la columna, además de limitar sus movimientos para favorecer la recuperación.

Deberá usar un corsé especial durante las próximas seis semanas. IG walo_ms07oficial

El uso de este dispositivo no será sencillo. El propio artista confesó que resulta incómodo, ya que le impide realizar movimientos cotidianos como agacharse o mantenerse en ciertas posiciones. Sin embargo, está dispuesto a asumir este reto con tal de evitar consecuencias más graves en el futuro.

El proceso de recuperación requerirá al menos seis semanas de reposo relativo, durante las cuales deberá reducir su actividad física y cuidar cada movimiento. Posteriormente, iniciará una etapa de rehabilitación que será clave para fortalecer su cuerpo y prevenir recaídas.

Walo Silvas confiesa que no cancelará conciertos tras la lesión de espalda

Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue su determinación por no abandonar los escenarios. Walo reconoció que, como muchos artistas, está acostumbrado a trabajar incluso con dolor, lo que en ocasiones puede agravar las lesiones.

Te acostumbras a vivir con el dolor y eso es lo peor”, admitió, dejando entrever una realidad común en el medio artístico.

Después de ese periodo, iniciará un proceso de rehabilitación física. Mezcalent

Además de su carrera musical, el cantante ha cobrado relevancia recientemente por su participación en el reality Juego de Voces, donde ha mostrado una faceta más cercana y familiar, compartiendo pantalla con su hermano. Este proyecto lo ha acercado a nuevas audiencias, consolidando su presencia más allá de los escenarios tradicionales.

La historia de Walo Silvas también ha estado marcada por la superación personal. En años recientes, el cantante sorprendió con una notable transformación física tras someterse a una cirugía bariátrica, un cambio que no solo impactó su imagen, sino también su salud y calidad de vida.

Hoy, enfrenta un nuevo reto que pone a prueba su fortaleza, pero también su disciplina. Aunque el camino hacia la recuperación no será sencillo, el vocalista de Banda MS se muestra optimista y decidido a seguir adelante.