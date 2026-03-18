Juego de Voces estrena nueva temporada y revela a sus participantes

El exitoso programa Juego de Voces regresa en 2026 con una propuesta renovada que promete elevar la competencia a otro nivel. Bajo el concepto 'Hermanos y rivales', esta nueva temporada enfrentará a reconocidas dinastías del espectáculo en duelos llenos de talento, emoción… y mucha rivalidad familiar.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Juego de Voces?

El estreno está programado para el próximo 22 de marzo a las 21:00 horas a través de Las Estrellas, mientras que también estará disponible en la plataforma ViX. Esta temporada reúne a figuras que provienen de familias icónicas de la música latina.

Bajo el concepto “Hermanos y rivales”, el reality enfrentará a reconocidas dinastías musicales. IG juegodevocesof

Desde integrantes del grupo Pandora hasta miembros del dueto Río Roma y herederos de grandes leyendas del regional mexicano, el programa promete una mezcla de estilos y generaciones.

A diferencia de entregas anteriores —donde el duelo era entre padres e hijos—, ahora el formato apuesta por una competencia más directa, cargada de historia compartida, complicidad… y también rivalidad.

¿Quién es el elenco de Juego de Voces 2026?

El productor Eduardo Suárez fue quien reveló cómo estarán conformados los equipos que protagonizarán esta temporada: Consentidos y Favoritos.

El equipo de los Favoritos está integrado por:

Ernesto D'Alessio

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Alex Fernández

Walo Silvas

Los equipos estarán divididos en Consentidos y Favoritos, generando una rivalidad directa entre hermanos. IG juegodevocesof

Mientras que los Consentidos estarán conformados por:

Jorge D'Alessio

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Camila Fernández

Esteban Silvas

La dinámica es clara: hermanos contra hermanos. Una fórmula que no solo pone a prueba el talento vocal, sino también la conexión emocional entre los participantes.

Figuras como los integrantes de Pandora, Río Roma y la familia Fernández forman parte del elenco. IG juegodevocesof

¿Cómo será la dinámica de Juego de Voces 2026?

Cada domingo, los equipos se enfrentarán en duelos musicales definidos por la llamada 'pantalla de la suerte'. Los retos podrán incluir distintos géneros, presentaciones en solitario, duetos o números grupales, lo que obligará a los participantes a salir de su zona de confort.

Según explicó el productor, las canciones se asignan días antes de cada gala, buscando desafiar a los artistas y llevarlos a explorar nuevos estilos.

Cada episodio presentará duelos musicales con distintos géneros y formatos. IG juegodevocesof

El público presente en el foro será el encargado de decidir qué equipo gana cada batalla, sumando puntos que se acumularán a lo largo de la temporada. Al final, solo uno se coronará como el gran ganador.

La rivalidad ya está sobre la mesa y promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada.