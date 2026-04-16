Habrá show de medio tiempo en el Mundial 2026: confirman a Coldplay

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será especial por su formato ampliado y su organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, sino también por las innovaciones que marcarán un precedente en el torneo más importante del futbol.

El campeonato arrancará el 11 de junio de 2026 y se extenderá durante 39 días, convirtiéndose en una de las ediciones más largas y ambiciosas en la historia del deporte. Con múltiples sedes distribuidas en tres países, se espera una experiencia global sin precedentes tanto para los aficionados en los estadios como para los millones de espectadores alrededor del mundo.

Confirmado: habrá show de medio tiempo en la final

La gran sorpresa llegó de la mano de Gianni Infantino, quien anunció que la final del torneo incluirá, por primera vez, un espectáculo de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos internacionales.

El dirigente aseguró que se tratará de “el mayor espectáculo del mundo”, dejando claro que la intención es elevar la experiencia del futbol a un nivel completamente nuevo. Este anuncio ha generado gran expectativa, ya que rompe con una tradición histórica del Mundial, donde nunca se había incluido un show musical durante el descanso del partido decisivo.

Coldplay

Coldplay liderará el espectáculo global

El encargado de supervisar este histórico show será Coldplay, una de las agrupaciones más influyentes de la música contemporánea. Su vocalista, Chris Martin, estará al frente de la producción creativa del evento.

Aunque no se ha confirmado el cartel completo de artistas, se adelantó que no será un espectáculo de un solo acto. Por el contrario, contará con la participación de múltiples estrellas, lo que abre la puerta a colaboraciones internacionales que podrían hacer historia.

Además, la organización del show estará respaldada por Global Citizen, conocida por producir eventos musicales de gran impacto social y mediático.

La gran final: fecha y sede confirmadas

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, uno de los recintos más importantes de Estados Unidos.

Este estadio será el escenario no solo del partido más esperado del torneo, sino también del espectáculo de medio tiempo que busca captar la atención de más de mil millones de espectadores a nivel global.

Metlife stadium Especial

La combinación de futbol de alto nivel y entretenimiento musical promete convertir este evento en un fenómeno sin precedentes en la historia del deporte.

.Un espectáculo que busca hacer historia

La inclusión de un show de medio tiempo en la final del Mundial refleja una clara intención de la FIFA de evolucionar el formato del torneo y adaptarlo a las nuevas tendencias del entretenimiento global.

Inspirado en eventos como el Super Bowl, este formato busca atraer a audiencias más amplias y ofrecer una experiencia más completa, fusionando deporte y espectáculo en un mismo escenario.

Con Coldplay al mando y la promesa de múltiples artistas invitados, todo apunta a que la final del Mundial 2026 será mucho más que un partido de futbol.

Expectativa mundial rumbo a 2026

A poco más de un año del inicio del torneo, la expectativa no deja de crecer. La combinación de sedes internacionales, un formato renovado y ahora un espectáculo musical de medio tiempo posicionan a esta edición como una de las más innovadoras de todos los tiempos.

Para los aficionados, esto significa vivir una experiencia única que va más allá del deporte. Para la FIFA, representa una oportunidad de redefinir el alcance del futbol como espectáculo global.

Sin duda, la final del 19 de julio de 2026 ya se perfila como un evento imperdible, donde la pasión por el futbol y la música se unirán en un mismo escenario para hacer historia.

AAAT*