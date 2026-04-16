Lucero y Mijares conmueven al público: una noche de aplausos y muestras de cariño

Aunque su relación terminó hace años, Lucero y Manuel Mijares han demostrado que entre ellos sigue existiendo una conexión basada en el respeto y el cariño. Más allá de lo personal, ambos han sabido construir una dinámica cercana, especialmente por el bienestar de sus hijos, lo que también los ha llevado a coincidir en distintos proyectos.

Uno de esos momentos ocurrió recientemente durante un concierto en el Auditorio Nacional. El pasado 14 de abril, Mijares ofreció el segundo show de su gira “Mijares Sinfónico”, con la que celebra cuatro décadas de trayectoria artística.

Foto: Captura de video

La noche avanzaba entre sus éxitos cuando sorprendió al público al invitar a Lucero al escenario. Juntos interpretaron “El Privilegio de Amar”, pero antes de comenzar, la cantante decidió dedicarle unas palabras que conmovieron a los asistentes.

Tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos”, expresó Lucero.

Y me alegra profundamente celebrar contigo tus 40 años de carrera”, agregó.

El momento provocó la reacción inmediata del público, que comenzó a corear “¡Beso, beso!”, a lo que ella respondió con humor: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.

Foto: Instagram oficialmijares

La artista continuó con un mensaje lleno de reconocimiento:

Quiero felicitarte, Manuel, quiero de verdad enaltecer todo lo que eres como artista, como persona y, repito, como mamá de nuestros hijos. Creo que hemos podido construir una familia que tal vez algunos digan que no es tan funcional, pero para nosotros funciona a las mil maravillas”.

También destacó la admiración que siente por él y el vínculo que mantienen:

Te admiro profundamente, te quiero muchísimo y estoy muy emocionada de ver a tu público entregándote el corazón. Y yo te agradezco muchísimo que me hayas invitado a cantar contigo esta noche como lo hiciste con tus demás amigos, que te admiramos y que te queremos tanto. Que sean 40 años más, Manuel. Así que tienes un compromiso con todos nosotros de cumplirlos”.

Más tarde, Lucero retomó el momento en redes sociales, donde volvió a felicitarlo:

Felicidades @oficialmijares por este Sinfónico que es un show inigualable. Gracias Manuelito por la invitación a celebrar tus 40 años de impecable carrera. Que siga tu éxito imparable y tan merecido @auditoriomx lleno total”, escribió junto a un video del concierto.

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