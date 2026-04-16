¡Jackson Wang llega a la CDMX! Así recibieron sus fans al ‘Magic Man’, para su esperada presentación en el Palacio de los Deportes. No es solo la visita de un ídolo del Kpop; es el regreso de un artista multifacético que ha logrado romper las barreras de los géneros y las nacionalidades, consolidando una conexión emocional con sus fans mexicanos que pocos artistas internacionales alcanzan.

El fenómeno global Jackson Wang ha vuelto a demostrar por qué México es uno de sus territorios favoritos, y el sentimiento es mutuo. Desde las primeras horas de su llegada a la Ciudad de México, el ambiente se transformó en una fiesta total protagonizada por "Team Wang".

La locura comenzó en la terminal aérea, donde cientos de seguidores se congregaron con pancartas y álbumes, esperando captar aunque fuera un segundo del carismático rapero y productor.

A diferencia de otras estrellas que optan por salidas discretas, Jackson se tomó el tiempo de saludar a cada uno de sus fanáticos.

Jackson Wang en CDMX Instagram @jacksonwang852g7

Jackson Wang llegó a México

La llegada de Jackson Wang a la Ciudad de México fue, en una palabra, electrizante. Todo un grupo de fans se congregaron en la terminal del aeropuerto para recibir al cantante, que también forma parte del grupo de kpop GOT7.

Jackson, fiel a su estilo humilde y cercano, no decepcionó. Se le vio luciendo un look relajado pero impecable, característico de su estética dark y sofisticada, con ropa que es parte de su merch y el sello “Team Wang”.

Aunque la seguridad tuvo que intervenir para agilizar su salida, el cantante se aseguró de que su presencia fuera sentida, lanzando besos y haciendo reverencias de agradecimiento.

También se acercó a firmar álbumes a fans; y aunque la seguridad intentó que Jackson tomara distancia, el cantante no tuvo problema en interactuar.

Jackson Wang en CDMX Instagram @jacksonwang852g7

¿Qué dijo Jackson Wang a su llegada a México?

A través de sus redes sociales, tanto X como Instagram, Jackson Wang agradeció el cariño del público mexicano con un mensaje en español:

¡Ya estoy aquí!

También quiero agradecer muchísimo a toda la gente hermosa que vino al aeropuerto a recibirme.

Ya es muy tarde en la noche, así que gracias de verdad por venir.

Por favor lleguen a casa con cuidado, ¡espero que ya estén en casa!

El intérprete de LMLY mencionó que México siempre le inyecta una dosis extra de adrenalina, algo vital para el inicio de su gira por Latinoamérica en este 2026.

Jackson Wang en CDMX Instagram @jacksonwang852g7

¿Qué podemos esperar del concierto de Jackson Wang?

El concierto programado para este 20 de abril de 2026 no es una presentación cualquiera. Se trata del capítulo más ambicioso en la carrera solista de Wang. Con el “Magic Man 2 Tour”, Jackson busca profundizar en las sombras y luces de la fama, utilizando una puesta en escena que combina el teatro con el rock y el performance industrial.

El espectáculo está dividido en actos que cuentan una historia de autodescubrimiento. Los asistentes pueden esperar una mezcla de éxitos consolidados y material nuevo que explora sonidos más crudos, con temas como “High Alone”, “Access”, “Blue”, “Cruel” y “100 Ways”.