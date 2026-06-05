¡Viva el amor! Así felicitó Isaac Moreno a Galilea Montijo por su cumpleaños 53

Galilea Montijo comenzó los festejos por su cumpleaños número 53 rodeada de muestras de cariño. Entre flores, pastel y una serenata, la conductora recibió una sorpresa organizada por su pareja, Isaac Moreno, quien además aprovechó la fecha para compartir un mensaje en el que expresó públicamente lo importante que es ella en su vida.

La conductora de Hoy compartió algunos momentos de la celebración en redes sociales, donde quedó claro que el modelo español quiso hacer de la fecha algo especial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dedicatoria que publicó en Instagram, en la que habló de su admiración por Galilea como mujer, madre y compañera.

La felicitación llega en un momento estable para la pareja, que desde hace más de dos años ha mostrado una relación cada vez más abierta ante sus seguidores.

Así felicitó Isaac Moreno a Galilea Montijo por su cumpleaños 53 IG ipmoreno

La sorpresa que recibió Galilea Montijo en su cumpleaños

Los festejos comenzaron con una serenata acompañada de un enorme ramo de rosas y un pastel.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a una Galilea Montijo sonriente disfrutando de los detalles preparados para celebrar un año más de vida.

Aunque la conductora suele compartir parte de su día a día con sus seguidores, esta ocasión tuvo un significado especial porque coincidió con una nueva muestra pública de cariño por parte de Isaac Moreno.

Desde que hicieron oficial su relación, ambos han acostumbrado a intercambiar mensajes y publicaciones en fechas importantes, algo que se ha vuelto habitual entre ellos.

Así felicitó Isaac Moreno a Galilea Montijo por su cumpleaños 53 IG ipmoreno

El mensaje que Isaac Moreno dedicó a Galilea Montijo

Además de las sorpresas, Isaac Moreno publicó una dedicatoria en Instagram en la que habló del amor y la admiración que siente por la presentadora.

En el mensaje destacó distintas facetas de Galilea, desde su papel como madre hasta su forma de enfrentar la vida.

"Muchísimas felicidades amor mío. No tengo palabras para definir el amor que siento por ti. Lo que me das cada día, el cariño, la pasión y el ejemplo que me pones como mamá, como mujer, como persona y como ser humano", escribió.

También le deseó felicidad, momentos de alegría y expresó su deseo de seguir compartiendo su vida con ella.

La publicación rápidamente acumuló reacciones de seguidores de la pareja, quienes aprovecharon para sumarse a las felicitaciones por el cumpleaños de la conductora.

Así comenzó la historia de amor entre Galilea Montijo e Isaac Moreno

La relación entre Galilea Montijo e Isaac Moreno comenzó a mediados de 2023, poco tiempo después de que la conductora anunciara públicamente el fin de su matrimonio con Fernando Reina.

La noticia llamó la atención porque Galilea había mantenido una relación de más de una década con el empresario y político, con quien tiene a su hijo Mateo.

Por su parte, Isaac Moreno también había atravesado un divorcio y es padre de un hijo.

Ambos se conocieron gracias al maquillista Alfonso Waithsman, amigo cercano de varias figuras del entretenimiento. Aunque inicialmente decidieron mantener el romance lejos de los reflectores, con el paso de los meses comenzaron a aparecer juntos con mayor frecuencia.

La relación se hizo pública a finales de 2023, cuando compartieron imágenes de unas vacaciones en las playas de Quintana Roo.