Suri, hija de Tom Cruise, ya no usa su apellido y adopta legalmente otro nombre

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, ya no utiliza legalmente el apellido de su padre.

Registros electorales en Estados Unidos muestran que la joven de 20 años aparece inscrita como Suri Noelle, un nombre que ya había comenzado a usar meses antes de que se conociera esta información.

Aunque el cambio de nombre llamó la atención por tratarse de la hija de una de las mayores estrellas de Hollywood, la decisión no surgió de un momento a otro.

Desde hace varios años, Suri ha mantenido un perfil bajo, se ha enfocado en sus estudios y ha construido una vida lejos de la exposición mediática que marcó su infancia.

Suri Noelle ya aparece registrada legalmente con su nuevo nombre. IG suricruise2006

Los documentos que ahora la identifican como Suri Noelle

La estudiante de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, realizó su registro para votar en el condado de Allegheny durante octubre de 2024.

En esos documentos oficiales ya aparece como Suri Noelle, confirmando que ese es el nombre que utiliza legalmente.

Aunque en Pensilvania no existe un registro público sobre el cambio, diversos reportes señalan que el trámite pudo realizarse previamente en Nueva York, donde vivía junto a Katie Holmes antes de mudarse para comenzar la universidad.

Durante su graduación de preparatoria, en junio de 2024, Suri fue presentada públicamente como Suri Noelle, un detalle que entonces pasó casi desapercibido y que ahora cobra sentido.

Según una fuente citada por Page Six, la decisión también fue una forma de reconocer a su madre, ya que Noelle corresponde al segundo nombre de Katie Holmes.

La misma persona aseguró que la joven buscaba iniciar una nueva etapa con una identidad propia y mantener un perfil más discreto.

La hija de Tom Cruise dejó de usar legalmente el apellido Cruise. Grosby

¿A qué se dedica Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes?

La vida de Suri llevaba tiempo siguiendo un camino muy distinto al de otras figuras nacidas en familias famosas.

Después del divorcio de Tom Cruise y Katie Holmes en 2012, la actriz se quedó con la custodia de su hija y desde entonces procuró mantenerla alejada de la atención constante de los medios.

Con el paso de los años, las apariciones públicas de Suri fueron cada vez menos frecuentes. La mayoría de las veces se le veía caminando por Nueva York junto a su madre o durante alguna salida cotidiana, lejos de alfombras rojas, estrenos o eventos relacionados con Hollywood.

Actualmente, Suri Noelle estudia teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon, una de las escuelas de artes escénicas con mayor prestigio en Estados Unidos.

Durante este año participó en la lectura dramatizada de Cosmic Microwave Background, donde interpretó al personaje de Angel.

Además, será parte del elenco de Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, que llegará al Festival Fringe de Edimburgo 2026, considerado uno de los festivales de artes escénicas más importantes del mundo.

Suri estudia teatro musical en la Universidad Carnegie Mellon. Grosby

Suri Noelle y su relación con su madre, Katie Holmes

Cuando Suri terminó la preparatoria y estaba por mudarse a la universidad, Katie Holmes habló sobre ese momento durante una entrevista con Town & Country.

“Estoy orgullosa de mi hija. Claro que echaré de menos la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella y soy feliz”, comentó la actriz.

También recordó que esa etapa de la vida representa un momento de descubrimiento personal y aseguró que le emociona verla comenzar su propio camino.

Meses más tarde, Holmes volvió a salir en defensa de su hija cuando desmintió una publicación del Daily Mail que afirmaba que Suri había recibido una herencia millonaria de Tom Cruise al cumplir la mayoría de edad.

A través de Instagram calificó esa información como “completamente falsa” y lanzó un mensaje dirigido al medio británico:

“Daily Mail, dejen de inventarse cosas”. Después remató con una sola palabra: “Basta”.

Desde que nació en 2006, Suri estuvo ligada al apellido Cruise, uno de los más reconocidos de Hollywood. Sin embargo, en los últimos años su historia ha estado mucho más relacionada con la universidad, el teatro y una vida alejada de los reflectores que con la fama de sus padres.