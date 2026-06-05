La historia de amor entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco fue una de las más mediáticas de la televisión y el futbol mexicano. A principios de la década de los 2000, la conductora tapatía y el entonces delantero del Club América protagonizaron un romance que acaparó portadas de revistas, programas de espectáculos y espacios deportivos.

Aunque su relación terminó hace más de dos décadas, la historia de ambos continúa despertando interés entre el público. El intenso noviazgo que vivieron, los planes de boda que llegaron a anunciar y las declaraciones que Galilea ha compartido en años recientes han mantenido vigente el recuerdo de una de las parejas más populares de aquella época.

Así fue la historia de amor de Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco Redes sociales

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco?

Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco comenzaron su relación cuando ambos atravesaban uno de los momentos más importantes de sus respectivas carreras. Mientras la conductora ganaba popularidad en la televisión nacional, el futbolista era una de las máximas figuras del balompié mexicano.

Su romance se hizo público durante la participación de Galilea en la primera edición de Big Brother VIP. A partir de entonces, la pareja apareció con frecuencia en eventos públicos y se convirtió en una de las más seguidas por la prensa de espectáculos.

Con el paso de los años, la conductora recordó que una de las razones por las que se enamoró del exfutbolista fue la admiración que sentía por su historia de vida.

Él es totalmente diferente a como la gente lo califica; es sincero, noble, de buen corazón y eso es algo que admiro de cualquier persona. Si se da el casamiento, qué padre, porque es algo muy bonito que cualquier mujer merece y desde niñas soñamos con eso. Además, él no se ha casado por la Iglesia, entonces sería maravilloso compartir esa experiencia”, declaró la también actriz en una entrevista en 2003.

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El compromiso que hizo pensar en una boda

La relación avanzó rápidamente y llegó al punto de comprometerse. El 28 de julio de 2003 concluyó la primera edición de Big Brother VIP, reality show en el que Galilea Montijo resultó ganadora tras superar en la final al conductor Facundo.

Para celebrar su triunfo, Cuauhtémoc Blanco recibió a la conductora a su salida del programa acompañado de mariachi y con un anillo de compromiso.

El gesto alimentó las expectativas de una próxima boda y consolidó la imagen de ambos como una de las parejas más populares del momento. Sin embargo, pese a los planes matrimoniales, el enlace nunca se concretó.

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¿Por qué terminaron Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco?

La separación ocurrió alrededor de 2005 y desde entonces ha estado rodeada de distintas versiones. Una de las más difundidas señala que el entonces futbolista habría mantenido una relación con otra mujer mientras seguía comprometido con la conductora.

Años después, Galilea Montijo abordó indirectamente el tema en Netas Divinas, donde aseguró que Blanco era un "ojo alegre", expresión utilizada en México para describir a una persona que suele interesarse en otras mujeres aun cuando mantiene una relación sentimental.

La conductora dejó claro que la ruptura no estuvo relacionada con celos o conductas controladoras por parte del exfutbolista, sino con diferencias que terminaron por desgastar la relación.

Diversas especulaciones señalaron que una presunta infidelidad con la actriz Rossana Nájera habría sido uno de los factores que precipitaron el final del compromiso.

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La pareja que dominó los titulares de la farándula

Durante varios años, Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco fueron protagonistas constantes de títulares romanticos. Su relación reunía dos universos de enorme interés para el público mexicano: el entretenimiento y el futbol.

Las apariciones públicas de ambos generaban titulares frecuentes, mientras que los rumores sobre una posible boda mantenían viva la atención mediática.

La conductora también explicó que admiraba la cercanía que Cuauhtémoc mantenía con su familia y con las personas que lo apoyaron durante sus inicios, una característica que fortaleció el vínculo sentimental entre ambos.

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¿Qué han dicho ambos sobre su romance años después?

Pese a la ruptura, Galilea Montijo ha evitado hablar negativamente de su expareja. En diversas entrevistas ha señalado que guarda buenos recuerdos de aquella etapa y que no se arrepiente de haber vivido esa relación.

En 2023, tras anunciar su divorcio de Fernando Reina, la conductora afirmó que tanto ella como Cuauhtémoc Blanco forman parte del pasado del otro y que no existe ningún conflicto entre ellos.

Por su parte, el exfutbolista también se ha mostrado respetuoso cuando es cuestionado sobre sus antiguas relaciones sentimentales. En distintas declaraciones ha asegurado que siempre procura hablar con respeto de sus exparejas y desearles lo mejor.

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Aunque el romance terminó hace más de 20 años, sigue siendo recordado como una de las historias sentimentales más comentadas entre una figura de la televisión mexicana y uno de los futbolistas más importantes del país.

Aunque su historia no llegó al altar, el romance entre Galilea Montijo y Cuauhtémoc Blanco permanece como uno de los más recordados del espectáculo mexicano. La popularidad de ambos y las circunstancias que rodearon su separación han mantenido vivo el interés del público incluso décadas después de su ruptura.