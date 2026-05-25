¿Embarazo? Galilea Montijo aclara si está en tratamiento para otro bebé

La conductora Galilea Montijo se sinceró sobre si está actualmente en algún tratamiento para tener un hijo junto a su novio Isaac Moreno.

En varias ocasiones, la presentadora mexicana ha hablado sobre la posibilidad de convertirse en mamá nuevamente, un tema que, según ha contado, ambos han platicado desde el inicio de su relación.

Fue a inicios del 2024 cuando Galilea confesó que se había quedado ‘con las ganas’ de tener una niña y reconoció que, por su edad, un embarazo natural sería complicado, aunque señaló que estaba considerando otras alternativas.

Desde entonces, son varias las declaraciones que ‘Gali’ ha hecho al respecto, por ejemplo, cuando explicó que ya a buscaba clínicas especializadas para conocer sus posibilidades reales de embarazo.

Galilea Montijo habla sobre un posible embarazo

Galilea Montijo e Isaac Moreno. Especial

Fue durante un evento de la proteína Thy, fundada por su novio Isaac Moreno, en donde Galilea habló sin filtros sobre sus deseos de tener un hijo con el español.

Es muy difícil, ha sido muy difícil porque lo que hemos investigado es un tratamiento al que me tendría que someter hormonalmente hablando”, dijo la conductora.

En esa línea, Isaac comentó que, además de ser complicado también es muy costoso, refiriendo que para hacerlo correctamente deberían permanecer un tiempo en Barcelona, España.

Costoso, complicado. Habíamos checado una clínica en Barcelona, hay que estar allá, sería un ir y venir”, detalló.

Sin embargo, lejos de estar triste, Galilea Montijo contó que está contenta pues reveló que próximamente el hijo de Isaac lo visitará en México y podrá conocer a Mateo en persona.

Próximamente se conocerán (Mateo y Thimothy) en un mes. Y nada, yo estoy feliz bendita entre los hombres”.

¿Cómo se lleva Galilea con el hijo de Isaac?

Galilea Montijo e Isaac Moreno. Especial

Sobre la relación con el hijo de su novio Isaac, la conductora reveló que mantiene una gran relación.

Sí, yo ya conozco a Timi, estuvimos en Canarias, subimos el volcán juntos", compartió.

Isaac Moreno declaró que a su hijo le cayó muy bien Galilea Montijo y que, en unos días, el pequeño llegará a México para estar con ellos unas semanas.

Le cayó muy bien, ahora él viene en unas semanas, va a estar aquí", destacó.

Retos de la maternidad para la conductora

La conductora se convirtió en mamá en marzo de 2012, cuando nació su hijo Mateo, fruto de su matrimonio con Fernando Reina Iglesias. Desde entonces, ha hablado sobre cómo esa experiencia cambió su forma de ver la vida, sus prioridades y hasta su carrera profesional.

Convertirse en madre, según lo dicho por Montijo, no fue tan sencillo emocionalmente como imaginaba y, constantemente, señala que lo que más pesa es el no pasar mucho tiempo con su hijo por temas laborales.

Tras su separación de Fernando Reina en 2023, Galilea y su exesposo mantuvieron una relación cordial enfocada en la crianza compartida de Mateo. En 2025 se volvió tema de conversación que el adolescente decidiera vivir principalmente con su papá en Acapulco. La conductora explicó que fue una decisión tomada en familia y que sigue siendo una madre cercana y presente. También reconoció que le costó emocionalmente aceptar esa etapa, aunque entendía que era importante para su hijo.

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