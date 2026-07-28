Taemin, integrante de SHINee, anuncia conciertos en México: estas ciudades visitará

Taemin, integrante de SHINee, sorprendió a sus fans hace unas horas debido a que anunció los lugares que visitará con su gira como solista “LiMiNaL”. El idol compartió que su gira comenzará en Seúl dentro de poco.

Fue por medio de sus redes sociales que Taemin compartió el póster de la gira “LiMiNaL” y se reveló que el idol dará varios conciertos en México, por lo que será una oportunidad para todos sus fans de poder verlo en vivo.

Taemin

Taemin dará conciertos en México

La nueva gira de Taemin recorrerá varias ciudades alrededor del mundo, entre ellas Seúl, San José, Los Ángeles, Las Vegas, Chicago o Newark.

El cantante surcoreano también incluyó en su gira ciudades de países de Latinoamérica como Lima en Perú, Santiago en Chile y Sao Paulo en Brasil.

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Y México no podía quedarse atrás, ya que Taemin visitará Monterrey y la Ciudad de México con su próxima gira.

¿Cuándo serán los conciertos de Taemin en México?

Hasta el momento Taemin no ha dado a conocer las fechas en las que comenzará su gira 'LiMiNaL', palabra que significa frontera en latín.

Habrá que esperar a que el idol comparta más detalles de su próxima visita a CDMX y Monterrey como las fechas y los recintos en los que se realizarán los conciertos que dará Taemin en nuestro país.

Las visitas de Taemin a México

Cabe mencionar que en 2025 el cantante visitó la Ciudad de México como parte de su gira TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze]. La fecha he dicho show fue el 28 de enero del 2025 en Pepsi Center.

Aunque fue la primera vez que Taemin dio un concierto en México como solista, fue la segunda ocasión que visitó tierras aztecas, ya que en 2014 se presentó con SHINee en CDMX como parte de su gira SHINee World III.

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En 2020 Taemin regresó a México como parte de SuperM, proyecto de SM Entertainment que reunió a artistas como Baekhyun, Kai, Taeyong, Mark, Ten y Lucas.