Galilea Montijo toma drástica decisión en redes sociales tras críticas y rumores

Galilea Montijo ha sido criticada en diferentes ocasiones en redes sociales debido a los arreglos estéticos a los que se ha sometido. La ola de comentarios, muchos de ellos negativos, ha impactado en la vida de la conductora.

Galilea habló sobre la decisión que tomó en sus redes sociales y explicó durante una entrevista con medios de comunicación que cerró los comentarios para evitar que estos afectaran a su hijo.

Sabe quién es mamá, los valores que le he inculcado. Desde que Mateo comenzó a leer, yo cerré los comentarios de mis redes sociales”, relató.

La conductora expresó que no había necesidad de que su hijo leyera ese tipo de mensajes y aseguró que ella ya estaba “curtida” ante las críticas.

Foto: Instagram galileamontijo

¿Galilea practica brujería?

Galilea Montijo también fue señalada en redes sociales por presuntamente recurrir a la brujería y por tener en la mira a Wendy Guevara. Ante los rumores, la presentadora aseguró que dejaba todo “a Dios y al tiempo”.

Recientemente, Galilea acompañó a su pareja, Isaac Moreno, a una expo para promocionar la línea de suplementos alimenticios que maneja el modelo. Sin embargo, nuevamente surgieron críticas, primero por la diferencia de edad entre ambos y ahora por los señalamientos de que presuntamente ella estaría patrocinando el emprendimiento de su novio.

Ante la situación, Galilea dijo estar acostumbrada a los comentarios y polémicas.

Galilea Montijo e Isaac Moreno. Especial

Hace unos meses durante el programa "Hoy", la conductora habló sobre el procedimiento estético al que se sometió y explicó que se realizó un procedimiento para levantar la ceja. Sin embargo, señaló que en redes sociales han utilizado fotografías editadas para criticarla.

También comentó que, cuando alguien decide hacerse un cambio estético con un profesional, el resultado tarda tiempo en asentarse en el cuerpo y explicó que la inflamación aumentó con el paso de los días.

A pesar de las críticas y rumores que constantemente surgen en redes sociales, Galilea Montijo aseguró que ha aprendido a lidiar con la polémica y que su prioridad es proteger a su hijo de los comentarios negativos. La conductora también dejó claro que no piensa detenerse por las opiniones ajenas y que continuará enfocada en su vida personal, su relación y sus proyectos profesionales.