El Tecate Emblema 2026 llega este fin de semana al Autódromo Hermanos Rodríguez con dos días llenos de música y diversión. Si vas a asistir, lo ideal es que te prepares para el clima del sábado y domingo para que nada te tome por sorpresa.

Debido a que la Ciudad de México ha pasado de calores intensos a lluvias torrenciales en la misma semana, antes de lanzarte al festival este 16 y 17 de mayo, revisa el pronóstico. Así sabrás si elegir un outfit ligero o si es indispensable cargar con protección para la lluvia y el frío.

Tecate Emblema 2026: ¿Lloverá este fin de semana? Así estará el clima para el festival Cuartoscuro

Así estará el clima este sábado y domingo de Tecate Emblema 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 16 y domingo 17 de mayo persistirá la inestabilidad climática a causa del temporal que afecta a la región desde la segunda semana del mes.

Sábado 16 de mayo

Para las personas que vayan a asistir este sábado 16 de mayo al Autódromo Hermanos Rodríguez, el SMN prevé que habrá lluvias fuertes y posible caída de granizo; por ello, es recomendable agregar un impermeable al outfit del día, pues hay que recordar que los paraguas están en la lista de objetos prohibidos para ingresar al festival.

Pero eso no es todo; antes de las lluvias, el calor azotará a la ciudad con temperaturas máximas de entre 23 y 25 °C, mientras que al caer la noche, el termómetro bajará hasta los 13 °C.

Asimismo, el SMN añadió que habrá rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente en zonas de tormenta. Al tratarse de un lugar amplio, es mejor atender las indicaciones de seguridad si es que el viento se pone pesado durante estas fechas.

Tecate Emblema 2026: ¿Lloverá este fin de semana? Así estará el clima para el festival Cuartoscuro

Domingo 17 de mayo

Por su parte, el domingo 17 de mayo de 2026 habrá chubascos y tormentas eléctricas aisladas, sobre todo durante la noche. Aunque el calor tampoco dará tregua este día, pues se esperan temperaturas de los 16 hasta los 28 grados, por lo que se recomienda no dejar el impermeable y el bloqueador solar en casa.

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¿Cómo hacerle frente al clima en el Tecate Emblema 2026?

Para sobrevivir a este clima de locos en la Ciudad de México, lo mejor es estar preparados, así que aquí te dejamos algunas recomendaciones para hacerle frente:

Para el calor

Bloqueador solar en barra o crema: Los aerosoles suelen estar prohibidos. Aplícate antes de entrar y retoca cada 2 o 3 horas; el sol de la CDMX a esa altura quema mucho más de lo que parece.

Los aerosoles suelen estar prohibidos. Aplícate antes de entrar y retoca cada 2 o 3 horas; el sol de la CDMX a esa altura quema mucho más de lo que parece. Hidratación estratégica: No esperes a tener sed. Ubica los puntos de hidratación gratuita apenas llegues. Lleva un vaso plegable de silicón o una bolsa de hidratación vacía (si el festival lo permite) para no gastar una fortuna en botellas.

No esperes a tener sed. Ubica los puntos de hidratación gratuita apenas llegues. Lleva un vaso plegable de silicón o una bolsa de hidratación vacía (si el festival lo permite) para no gastar una fortuna en botellas. Lentes y gorra: Para evitar el agotamiento por calor y el dolor de cabeza al final del día.

Para la lluvia

Lleva impermeable: Compra uno de esos de “bolsita” que no ocupan espacio. Si puedes, invierte en uno de calibre grueso; los de 10 pesos suelen romperse fácil debido a fuerte viento.

Compra uno de esos de “bolsita” que no ocupan espacio. Si puedes, invierte en uno de calibre grueso; los de 10 pesos suelen romperse fácil debido a fuerte viento. Bolsas tipo Ziploc: Mete ahí tu celular, powerbank y cartera. Si te mojas tú, no pasa nada, pero si se moja tu equipo, te quedas incomunicado y sin dinero.

Mete ahí tu celular, powerbank y cartera. Si te mojas tú, no pasa nada, pero si se moja tu equipo, te quedas incomunicado y sin dinero. Calzado cerrado y cómodo: Olvida las sandalias o los tenis de tela blanca. Ve por algo sintético, piel o botas que aguanten el lodo. Si se inunda el Autódromo, agradecerás no traer los pies empapados.