Separación exprés de Victoria Kühne y Cristian Castro, ¿quién fue el infiel?

Los nombres de Victoria Kühne, Cristian Castro y hasta el de Verónica Castro han estado en tendencia en los últimos días debido a la controversia que envuelve al cantante con la empresaria, tras un romance que ya fue confirmado que sí se consolidó, pero fue realmente exprés debido a una infidelidad.

Todo ocurrió cuando por medio de fotografías se dio a conocer sobre el noviazgo de Victoria Kühne y Cristian Castro. La productora compartió por medio de su Instagram las imágenes junto al cantante durante un viaje en Nueva York confirmando la relación al llamarlo ‘mi amor’.

A ello se sumó la voz de Verónica Castro afirmando sobre la relación sentimental de su hijo con la empresaria, sin embargo, todo se vino a bajo cuando, en declaraciones con la prensa, Cristian negó el noviazgo.

Como si todo hubiera sido fugaz, la productora borró las fotografías de su Instagram y Verónica tuvo que salir a aclarar a la prensa que ella también estaba confundida, tildando a su hijo de ‘mentiroso e inmaduro’.

Victoria Kühne y Cristian Castro terminaron por infidelidad

Separación de Victoria Kühne y Cristian Castro. Especial

En medio de toda la controversia, fue en el programa Ventaneando en donde señalaron que sí hubo un romance entre Victoria y Cristian, pero que todo terminó a causa de una infidelidad.

Según lo trascendido, Cristian Castro habría tenido en Nueva York un encuentro con una fanática argentina identificada como Celeste Rifai, esto mientras la productora Victoria Kühne hacía público su romance en México.

La periodista Rosario Murrieta además explicó que se trataría de dos fans que han seguido de cerca la carrera del cantante logrando un vínculo con él fuera de los escenarios.

Se enteró de que mientras ella estaba confirmando aquí el romance Cristian estaba en Nueva York con ellas", dijo, revelando la supuesta infidelidad de Cristian Castro.

¿Qué ha dicho Victoria Kühne?

Separación de Victoria Kühne y Cristian Castro. Especial

Aunque Victoria Kühne se ha mantenido al margen de la polémica, eliminó las fotografías que había compartido con Cristian Castro y también decidió compartir las palabras que dijo Verónica Castro sobre ella y el supuesto romance con el cantante.

Cabe recordar que la madre Cristian reaccionó molesta por la actitud de su hijo, asegurando que la relación sí existió y atribuyó a Cristian la responsabilidad de darle fin de manera repentina.

Yo creo que sí eran novios y este se echó para atrás. Yo creo que reaccionó, es tonto pero no tanto, sí es tonto (…) Yo lo regañó, alguien tiene que decirle las cosas de frente“.

La reconocida actriz también dijo que la familia de Victoria Kühne resultaba afectada por la controversia y elogió la trayectoria profesional de la productora, criticando así a su propio hijo por la forma en que manejó la ruptura del noviazgo.

Kühne compartió en su cuenta de Instagram las declaraciones de Verónica y escribió:

Gracias Vero por tus lindas palabras. Te quiero mucho siempre”.

¿Y Cristian Castro?

Separación de Victoria Kühne y Cristian Castro. Giorgio Viera

Lo único que ha dicho Cristian Castro por ahora, fue en Aguascalientes, después de un concierto, en donde, cuestionado sobre su relación con Kühne, desmintió los rumores.

El artista explicó que entre ambos existe cercanía, aunque únicamente desde el lado profesional y de amistad. También reconoció que sí hubo una conexión especial que pudo prestarse a malas interpretaciones.

Sí se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigos. Obviamente que me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos y porque me ofrece su estudio, me interesa mucho como productora, pero tranquilo”.

Con estas palabras, Cristian Castro dejó claro que seguía soltero.

La última relación del cantante, antes de Kühne

Antes de que surgiera el rumor de su relación con Victoria Kühne, la última pareja conocida públicamente de Cristian Castro fue la argentina Mariela Sánchez.

Su romance fue muy mediático debido a constantes rupturas, reconciliaciones y declaraciones. Incluso llegaron a hablar de boda y convivieron en distintos momentos entre 2024 y 2025.

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