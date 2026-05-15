Día del Maestro: Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener

El cine nos ha regalado maestros que rápidamente se convirtieron en los favoritos de todos. ¿Quién no quiso tomar clases con alguno de ellos o incluso recibir un sabio consejo como los que daban en sus películas? Justo hoy, para celebrar el Día del Maestro en México, te contamos de esos docentes que se robaron sus películas.

Estos son los maestros que nos robaron el corazón en el cine

Con su carisma, sabiduría o métodos poco convencionales, dejaron una huella imborrable tanto en sus alumnos como en nosotros los espectadores. Aquí te dejamos algunos de estos maestros favoritos del cine:

Albus Dumbledore de Harry Potter

El sabio director de Hogwarts que nos enseñó sobre el valor, el sacrificio y que nuestras elecciones definen quiénes somos realmente.

Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener Warner Bros

Maestra Miel de Matilda

La personificación de la bondad y el apoyo incondicional; el refugio que permitió que el brillo de Matilda no se apagara.

Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener IMDb

John Keating de El club de los poetas muertos

El docente que inspiró a toda una generación a buscar su propia voz y a vivir cada día al máximo bajo el lema de Carpe Diem.

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Profesora Norbury de Chicas pesadas

La mentora con los pies en la tierra que nos enseñó a dejar de criticarnos entre nosotras y a enfrentar la realidad con honestidad.

Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener Paramount Pictures

Dewey Finn de Escuela del rock

El profesor que nos demostró que la pasión y el rock pueden ser las mejores herramientas para que los alumnos descubran su propio talento.

Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener IMDb

Sr. Miyagi de Karate Kid

Aunque tal vez no estudió para ser docente, sí se le considera un maestro que, a través de la disciplina y la paciencia, enseñó que el equilibrio es la clave para enfrentar cualquier desafío en la vida.

Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener IMDb

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo?

Fue en 1917 cuando la festividad tomó forma oficialmente. Durante la presidencia de Venustiano Carranza, un grupo de diputados impulsó una iniciativa para que el calendario nacional reservara una fecha especial para honrar el compromiso de los maestros mexicanos.

Con su publicación oficial en diciembre de 1917, el decreto fijó el 15 de mayo como el día para honrar al magisterio. Así, la tradición comenzó formalmente en 1918, año en que se realizó la primera celebración para reconocer la labor de los maestros en todo el país.

Celebrarlo el 15 de mayo coincidió con el 50 aniversario de la Toma de Querétaro. Al elegir esta fecha, los legisladores fusionaron el festejo al magisterio con la caída del Segundo Imperio Mexicano, simbolizando que la enseñanza es, al igual que aquel evento de 1867, un pilar fundamental en la consolidación del Estado moderno.