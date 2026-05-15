Día del Maestro: Los maestros más queridos del cine que siempre quisimos tener
Celebramos el Día del Maestro con los docentes más icónicos del cine y el origen histórico del 15 de mayo en México.
El cine nos ha regalado maestros que rápidamente se convirtieron en los favoritos de todos. ¿Quién no quiso tomar clases con alguno de ellos o incluso recibir un sabio consejo como los que daban en sus películas? Justo hoy, para celebrar el Día del Maestro en México, te contamos de esos docentes que se robaron sus películas.
Estos son los maestros que nos robaron el corazón en el cine
Con su carisma, sabiduría o métodos poco convencionales, dejaron una huella imborrable tanto en sus alumnos como en nosotros los espectadores. Aquí te dejamos algunos de estos maestros favoritos del cine:
Albus Dumbledore de Harry Potter
El sabio director de Hogwarts que nos enseñó sobre el valor, el sacrificio y que nuestras elecciones definen quiénes somos realmente.
Maestra Miel de Matilda
La personificación de la bondad y el apoyo incondicional; el refugio que permitió que el brillo de Matilda no se apagara.
John Keating de El club de los poetas muertos
El docente que inspiró a toda una generación a buscar su propia voz y a vivir cada día al máximo bajo el lema de Carpe Diem.
Profesora Norbury de Chicas pesadas
La mentora con los pies en la tierra que nos enseñó a dejar de criticarnos entre nosotras y a enfrentar la realidad con honestidad.
Dewey Finn de Escuela del rock
El profesor que nos demostró que la pasión y el rock pueden ser las mejores herramientas para que los alumnos descubran su propio talento.
Sr. Miyagi de Karate Kid
Aunque tal vez no estudió para ser docente, sí se le considera un maestro que, a través de la disciplina y la paciencia, enseñó que el equilibrio es la clave para enfrentar cualquier desafío en la vida.
¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo?
Fue en 1917 cuando la festividad tomó forma oficialmente. Durante la presidencia de Venustiano Carranza, un grupo de diputados impulsó una iniciativa para que el calendario nacional reservara una fecha especial para honrar el compromiso de los maestros mexicanos.
Con su publicación oficial en diciembre de 1917, el decreto fijó el 15 de mayo como el día para honrar al magisterio. Así, la tradición comenzó formalmente en 1918, año en que se realizó la primera celebración para reconocer la labor de los maestros en todo el país.
Celebrarlo el 15 de mayo coincidió con el 50 aniversario de la Toma de Querétaro. Al elegir esta fecha, los legisladores fusionaron el festejo al magisterio con la caída del Segundo Imperio Mexicano, simbolizando que la enseñanza es, al igual que aquel evento de 1867, un pilar fundamental en la consolidación del Estado moderno.