Tunden a Ángela Aguilar por dueto póstumo con Vicente Fernández: así suena ‘La Ley del Monte’

Ángela Aguilar se encuentra otra vez en medio de la controversia. En esta ocasión, debido a un dueto póstumo con Vicente Fernández con ‘La Ley del Monte’, canción que forma parte del disco tributo al cantante fallecido en 2021.

El álbum ‘Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1” fue presentado el pasado 14 de mayo. El disco reúne colaboraciones con varios artistas del género regional mexicano, entre ellos, Christian Nodal, Yuri, Edén Muñóz y Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar agradece por dueto póstumo con Vicente Fernández

Ángela Aguilar en disco tributo a Vicente Fernández. Especial

Por su participación en el álbum, la hija de Pepe Aguilar apareció en un video en donde agradeció a la familia Fernández por la invitación y dijo estar muy contenta.

Estoy muy feliz de poder formar parte del homenaje al señor Vicente Fernández, para mí significa muchísimo tanto por su trayectoria, sus canciones, como por lo que representaba para México”.

Asimismo, compartió una anécdota con el Charro de Huentitán:

Una anécdota muy bonita que yo pude vivir con él es que me llamó por teléfono un día después de enterarse que falleció mi caballo y me mandó uno”.

Ángela agregó que Chente le había confesado que veía sus vlogs y que ambos compartían el amor por los animales.

Sobre el dueto póstumo, dijo que es un gran orgullo honrar a Vicente Fernández y aprovecho para agradecer la invitación:

Poder grabar una canción con él, poder celebrarlo, honrarlo para mí significa todo y es un gran orgullo”, expresó la cantante en el mismo video. Al cierre, dirigió un mensaje directo a la viuda del intérprete: “Quiero agradecerle a toda la familia Fernández por hacer esto posible por invitarme. Cuquita, un besito... hermoso y estoy muy contenta”.

Saltan críticas a la hija de Pepe Aguilar

Ángela Aguilar en disco tributo a Vicente Fernández. Especial

Tras darse a conocer el dueto póstumo de ‘La Ley del Monte’ y el video de agradecimiento de Ángela Aguilar, las críticas hacia la cantante comenzaron a resonar.

Usuarios de redes sociales cuestionaron la participación de la hija de Pepe Aguilar en el tributo y su nombre volvió a estar en tendencia por ser blanco de señalamientos.

Algunos comentarios de los internautas fueron:

Les va llegar la maldición de los Aguilar. Lo bueno que ya no está Don Vicente Fernández para vivirlo.

Está ‘ la venenito ’, fracaso en puerta.

Pónganle cero, ¿qué no hay nadie que la asesore?

Había artistas mejores para el homenaje.

Todo iba bien hasta que apareció Ángela.

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha dado ninguna réplica por las críticas recibidas por su participación en el álbum homenaje a Chente.

Tributo al Rey con Banda (Grandes Duetos) Vol. 1

Tributo a Vicente Fernández. Especial

Este álbum es uno de los homenajes póstumos más importantes dedicados a Vicente Fernández desde su fallecimiento. El proyecto reúne nuevas versiones de sus canciones clásicas en formato de banda sinaloense, usando la voz original de “El Charro de Huentitán” combinada con colaboraciones de artistas actuales del regional mexicano.

Algunos datos importantes del disco son:

El álbum fue autorizado y supervisado por la familia Fernández, especialmente por Vicente Fernández Jr., quien participó como director ejecutivo del proyecto.

Para crear los duetos se utilizaron masters originales de la voz de Vicente Fernández, mientras que los artistas invitados grabaron nuevas voces y arreglos modernos con banda sinaloense. El proceso de producción tomó alrededor de 16 meses.

El disco busca acercar la música de Vicente Fernández a nuevas generaciones, mezclando lo clásico con sonidos más actuales del regional mexicano.

Entre los artistas invitados aparecen figuras muy populares como Alejandro Fernández, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Edén Muñoz, Yuri, La Adictiva y Banda El Recodo .

Uno de los duetos más emotivos es “El Rey” junto a Alejandro Fernández, ya que representa un encuentro musical entre padre e hijo utilizando grabaciones originales de Don Vicente.

La lista completa de canciones incluye:

“El Rey” — Alejandro Fernández “Lástima que Seas Ajena” — Edén Muñoz “Estos Celos” — Christian Nodal “Mujeres Divinas” — La Adictiva “La Diferencia” — Banda El Recodo “La Ley del Monte” — Ángela Aguilar “El Palenque” — El Fantasma “El Hijo del Pueblo” — Jorge Medina “¿De Qué Manera Te Olvido?” — La Arrolladora Banda El Limón “Volver, Volver” — Banda Los Recoditos “Cuatro Vidas” — Yuri “La Derrota” — Josi Cuen

Así suena 'La Ley del Monte' con Ángela Aguilar y Vicente Fernández

*mvg*