Así ha crecido Lilibet: el emotivo video que compartió Meghan Markle

La vida familiar de Meghan Markle y el príncipe Harry en California vuelve a enternecer a sus seguidores. En esta ocasión, la Duquesa de Sussex compartió un emotivo video que muestra cuánto ha crecido su hija menor, la princesa Lilibet de Sussex, en una escena íntima y natural que rápidamente se volvió viral.

Meghan Markle presume lo grande que está Lilibet

La pareja ha construido un estilo de vida alejado del protocolo real, apostando por la tranquilidad, la naturaleza y la privacidad de sus hijos. Sin embargo, en contadas ocasiones, Meghan abre una pequeña ventana a su día a día, y esta vez lo hizo con un video que capturó uno de esos momentos cotidianos que definen su nueva etapa.

A través de un breve clip, se logró ver cuánto ha crecido la pequeña Lilibet, de cuatro años. IG meghan

Esta semana, Meghan publicó en sus redes sociales una serie de historias en las que dejó ver cómo transcurre un día familiar bajo el sol californiano. Entre ellas destacó un breve, pero significativo clip protagonizado por Lilibet.

En el video, la duquesa grabó a varias gallinas corriendo libremente en el gallinero de su hogar. La escena se volvió especial cuando, hacia el final, apareció la pequeña Lilibet. La niña, de apenas cuatro años, se acercó con curiosidad e intentó acariciar a una de las aves.

Vestida con botas de lluvia multicolor, leggins a rayas y un abrigo morado, la pequeña derrochó ternura. Pero lo que más llamó la atención fue su inconfundible cabello pelirrojo, un rasgo heredado de su padre que también comparte con su hermano mayor, el príncipe Archie.

La pequeña aparece jugando con gallinas en el jardín familiar en Montecito. IG meghan

¿Dónde vive el príncipe Harry y Meghan Markle?

Desde 2021, Harry y Meghan han hablado de su gusto por una vida más sencilla. Ese mismo año revelaron que habían rescatado gallinas de una granja industrial para darles un hogar en su residencia en Montecito.

El gallinero, bautizado como 'Archie’s Chick Inn', se ha convertido en un símbolo de su deseo de vivir de forma más consciente. Para Meghan, estos gestos forman parte de la crianza de sus hijos, lejos del foco mediático y con valores ligados al respeto por el entorno.

El video refleja la vida tranquila que lleva la familia en California. IG meghan

El video de Lilibet no fue el único vistazo que la duquesa compartió. En otras historias, mostró su faceta creativa elaborando arreglos florales con flores de su jardín. Con un estilo relajado, Meghan aparecía acomodando rosas mientras de fondo se escuchaba la voz de Harry elogiando su trabajo con un sencillo: “Es precioso”.

El príncipe Harry y Meghan Markle muestran a sus hijos

Aunque la pareja ha priorizado la privacidad de sus hijos, algunos movimientos recientes sugieren que esto podría cambiar gradualmente. A través de su organización Archewell Foundation, Meghan y Harry han comenzado a integrar a sus hijos en ciertas actividades filantrópicas, mostrando pequeños vistazos de su participación.

Por ahora, estos momentos siguen siendo cuidadosamente seleccionados, pero dejan ver una faceta más cercana y humana de la familia.

La pareja ha apostado por una crianza alejada del ojo público y en contacto con la naturaleza. IG meghan

El video de Lilibet, jugando entre gallinas y disfrutando de un día soleado, no solo muestra cuánto ha crecido, sino también el tipo de infancia que sus padres han elegido para ella: libre, sencilla y profundamente conectada con lo esencial.