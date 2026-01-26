Meghan Markle y el príncipe Harry presentan en Sundance su documental más personal

Meghan Markle y el príncipe Harry volvieron a acaparar miradas en el Festival de Sundance, pero esta vez no por controversias ni declaraciones explosivas, sino por un proyecto que ambos definen como profundamente especial.

¿Cómo se llama el proyecto de Meghan y Harry que presentaron en Sundance?

Por segundo día consecutivo, los duques de Sussex se dejaron ver en Park City, Utah, con motivo del estreno de Cookie Queens, el nuevo documental en el que participan como productores ejecutivos y que, además, guarda un guiño muy íntimo a su vida familiar.

La historia sigue a jóvenes Girl Scouts en la emblemática venta de galletas. AFP

Meghan y Harry caminaron juntos por la alfombra roja para presentar esta producción que sigue la historia de cuatro jóvenes Girl Scouts decididas a convertirse en las máximas vendedoras de galletas en Estados Unidos, una industria que mueve alrededor de 800 millones de dólares al año.

Más allá de las cifras, el documental se enfoca en el crecimiento personal, la ambición, el trabajo en equipo y la manera en la que la inocencia convive con la competitividad durante una etapa clave de la infancia.

Cookie Queens es el nuevo documental que producen como ejecutivos desde Archewell. AFP

¿Por qué es su proyecto más íntimo?

Para Meghan Markle, el proyecto tiene un significado doble. No solo regresa al terreno audiovisual desde un rol creativo y de producción, sino que también conecta con su propia historia. En entrevista con Deadline, la duquesa de Sussex recordó su etapa como Girl Scout en California, cuando su madre, Doria Ragland, era líder de tropa.

Desde el inicio se inculcan valores muy importantes”, aseguró, destacando la amistad, la constancia y la confianza en una misma como aprendizajes que marcaron su formación.

El proyecto conecta con la infancia de Meghan y su etapa como Girl Scout. AFP

El valor de comprometerte con una meta se refleja en cómo estas niñas se mantienen firmes en lo que es importante para ellas y no se rinden”, añadió.

Pero el vínculo más emotivo llega al hablar de su hija menor, la princesa Lilibet. Meghan explicó que Cookie Queens fue especialmente significativo al pensar en el futuro de su pequeña dentro de esta organización.

Creo que seguiremos explorando lo que se sienta correcto”, comentó, dejando ver que este tipo de proyectos también nacen desde su rol como madre. “Ha sido increíblemente especial poder trabajar en algo que nuestras hijas podrán disfrutar y ver”, confesó.

Durante la charla posterior a la proyección, Meghan compartió detalles ligeros que humanizaron aún más el proyecto. Reconoció que, aunque le fue “muy bien” vendiendo galletas en su infancia, nunca alcanzó cifras como las de Olivia, una de las protagonistas del documental, quien logró vender 12 mil cajas.

Meghan habló del valor del trabajo en equipo y la confianza desde la niñez. AFP

“Nosotras no teníamos redes sociales, Venmo ni códigos QR”, bromeó, recordando que todo se basaba en el trato directo, el carisma y una sonrisa. También reveló que sus galletas favoritas son las Thin Mints, mientras que Harry prefiere las de mantequilla y las Samoas.

¿Cómo fue la asistencia del príncipe Harry y Meghan Markle en Sundance?

En cuanto a estilo, la pareja apostó por una imagen sobria y contemporánea, muy acorde con el espíritu independiente del festival. El príncipe Harry eligió una chamarra acolchada negra, camiseta blanca y jeans azul oscuro, mientras que Meghan se decantó por un trench coat azul profundo, botas negras con holanes y un beauty look discreto, con el cabello completamente recogido.

La pareja destacó por su complicidad y estilo sobrio en la alfombra roja. AFP

En la alfombra roja también estuvieron presentes la directora del documental, Alysa Nahmias, y Chanel Pysnik, responsable de contenidos de no ficción en Archewell Productions.

La presencia de los duques de Sussex en Sundance no pasó desapercibida, especialmente porque se trata de una de las pocas ocasiones recientes en las que se les ve juntos en un evento público. Su aparición se produce, además, pocos días después de que el príncipe Harry ofreciera un emotivo testimonio en Londres en el marco de su batalla legal contra varios tabloides británicos, donde habló del impacto que la presión mediática ha tenido en su familia.

El estreno marca una nueva etapa creativa y social para los Sussex. AFP

En contraste con ese contexto, con Cookie Queens, Meghan Markle y el príncipe Harry consolidan su apuesta por contenidos con vocación social, alejados del sensacionalismo y centrados en historias de crecimiento, valores y comunidad. Un proyecto que no solo refleja su faceta profesional actual, sino también la visión de futuro que comparten como padres y como pareja.

