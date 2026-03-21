¿Divorcio? Meghan Markle deja de usar el anillo que le dio el Prince Harry

La presencia de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se volvió tema de conversación en redes sociales luego de asistir a un evento benéfico en Los Ángeles sin el anillo de compromiso que simboliza su relación con el príncipe Harry.

El detalle no pasó desapercibido para muchos seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre lo que podría estar ocurriendo entre la pareja.

Meghan Markle aparece sin anillo

Meghan Markle asistió al evento con total naturalidad y posó junto a su amiga de casi 20 años, Kelly Zajfen. Sin embargo, la ausencia de la joya llamó la atención de los asistentes y de los usuarios en redes sociales.

La situación generó comentarios entre internautas, quienes se preguntaron si este gesto podría ser una señal de posibles problemas en la relación con el príncipe Harry.

¿Por qué Meghan no usa anillo de compromiso?

Aunque el tema ha generado especulaciones, no es la primera vez que la duquesa de Sussex aparece sin esta joya.

En ocasiones anteriores, como durante algunos eventos en 2025, entre ellos un viaje a Jordania, Meghan Markle tampoco llevaba el anillo puesto, algo que despertó preguntas entre sus seguidores.

Hasta ahora, la duquesa no ha explicado públicamente la razón de esta decisión. Sin embargo, algunos observadores consideran que podría tratarse simplemente de una preferencia por un estilo más relajado y cómodo en su día a día.

Meghan Markle sin anillo de compromiso del príncipe Harry Foto: @meghan

¿Qué pasó con el anillo original de Meghan Markle?

El anillo de compromiso que el príncipe Harry entregó a Meghan Markle en 2017 también ha pasado por algunos cambios con el paso de los años.

De acuerdo con reportes, la pieza fue rediseñada tiempo después, no por desgaste, sino por ajustes estéticos en su diseño.

A pesar de que algunos usuarios han relacionado su ausencia con rumores de una posible ruptura o problemas en la relación, hasta el momento no existe ninguna declaración oficial al respecto.

Por ahora, todo apunta a que la decisión de no usar el anillo en ciertos eventos podría estar relacionada simplemente con la comodidad y con el estilo discreto que suele caracterizar a la duquesa de Sussex.