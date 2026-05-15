Películas para celebrar el Día del Maestro este 15 de mayo

Los maestros son parte fundamental en la formación de los alumnos, pues con su paciencia, dedicación y enseñanza dejan un legado que suele ser recordado por generaciones. Por ello, el Día del Maestro se ha convertido en una fecha especial para reconocer el impacto que tienen dentro y fuera de las aulas.

En México se reconoce la labor de miles de docentes que dedican su vida a la enseñanza y formación de miles de niños, jóvenes y adultos. A propósito del Día del Maestro, distintas películas han retratado el impacto que un profesor puede tener dentro y fuera del aula, mostrando historias inspiradoras, emotivas y hasta divertidas que recuerdan la importancia de la educación y de quienes la hacen posible todos los días.

Foto: www.primevideo.com

"Radical":

Una de las cintas más comentadas es Radical, protagonizada por Eugenio Derbez. La historia sigue a un profesor que llega a una escuela en Matamoros, Tamaulipas, donde los alumnos están rodeados por violencia y falta de oportunidades. Con un método distinto de enseñanza, intenta cambiar la manera en que los estudiantes aprenden y ven su futuro. La película está disponible en Amazon Prime Video.

"Sala de Profesores":

Otra recomendación es Sala de profesores, una producción que aborda los conflictos dentro del sistema escolar. La trama sigue a una maestra de secundaria que intenta descubrir quién está detrás de varios robos ocurridos en la escuela, mientras enfrenta tensiones entre alumnos, padres y colegas. También puede verse en Amazon Prime Video.

Foto: www.primevideo.com

"Maestro":

Para quienes disfrutan de historias biográficas, Maestro retrata la vida del director de orquesta Leonard Bernstein y la compleja relación que mantuvo con la actriz Felicia Montealegre. La cinta está disponible en Netflix.

"Un Milagro para Helen Keller":

Otra película clásica es The Miracle Worker, basada en la historia de Helen Keller y la institutriz Anne Sullivan, quien logra enseñarle a comunicarse pese a que la niña era sordomuda e invidente. La puedes encontrar en Amazon Prime Video.

Foto: www.primevideo.com

"Me llaman Radio":

También destaca Radio, conocida en Latinoamérica como “Me llaman Radio”, donde un entrenador ayuda a un joven con discapacidad cognitiva a integrarse a la vida escolar y social de su comunidad. Está disponible en Amazon Prime Video.

"Escuela de rock":

En un tono más ligero aparece School of Rock, una comedia protagonizada por Jack Black en la que un músico desempleado suplanta a un maestro y termina formando una banda de rock con sus alumnos. La película puede verse en Netflix.

"Con ganas de triunfar":

La lista también incluye Stand and Deliver, conocida en español como “Con ganas de triunfar”, donde un profesor de matemáticas inspira a sus alumnos a superar obstáculos académicos y personales mediante el cálculo avanzado. Está disponible en Amazon Prime Video.

"Mente brillante":

Finalmente, A Beautiful Mind, o “Mente brillante”, muestra la vida del matemático John Nash, quien logró revolucionar su campo pese a enfrentar esquizofrenia, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia y talento.

"Al maestro, con cariño":

Otras películas que también muestran el impacto de los docentes son To Sir, with Love, conocida en español como “Al maestro, con cariño”. La historia sigue a un ingeniero que, al no encontrar trabajo en su profesión, acepta dar clases en una escuela complicada, donde poco a poco logra conectar con estudiantes que parecían imposibles de disciplinar. La película está disponible en Apple TV.

"Mentes peligrosas":

Otra recomendación la llamada en Latinoamérica “Mentes peligrosas”. La cinta retrata la historia de una profesora sin experiencia que llega a una escuela marcada por problemas sociales y conflictos entre los alumnos. A pesar de las dificultades, intenta motivarlos para que continúen estudiando y puedan graduarse. La puedes encontrar en Disney+.

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