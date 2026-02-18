¿Hubo agresión física? Un nuevo libro revela detalles de la pelea entre William y Harry

La fractura entre los príncipes William y Harry vuelve al centro de la conversación pública con la próxima publicación de una biografía que promete replantear uno de los episodios más controvertidos de la realeza británica reciente: la supuesta pelea física entre los hermanos.

¿Cómo se llama el nuevo libro de la realeza?

El libro, escrito por el editor real Russell Myers, pone en duda el relato que el duque de Sussex hizo en sus memorias Spare y sugiere que los hechos habrían sido exagerados.

La obra, titulada William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, se publicará en marzo y recoge testimonios de fuentes cercanas al entorno del heredero al trono.

Una nueva biografía del príncipe William pone en duda el relato de Harry sobre una pelea física entre ambos. Grosby / Amazon

¿Por qué se pelearon William y Harry?

Según extractos difundidos en la prensa británica, el texto describe la versión de Harry sobre el altercado como “enormemente exagerada” y niega que haya existido violencia física por parte del príncipe de Gales.

Para comprender la magnitud del debate, hay que retroceder a 2023, cuando el príncipe Harry publicó sus memorias y relató con detalle una discusión ocurrida en 2019 en Nottingham Cottage, la residencia que ocupaba entonces en los terrenos del Palacio de Kensington.

En su versión, el conflicto se originó cuando el príncipe William criticó duramente a su esposa, Meghan Markle, calificándola de “difícil” y “grosera”, lo que desató una acalorada confrontación entre los hermanos.

La discusión habría surgido por comentarios de William sobre Meghan Markle en 2019. Netflix

Harry aseguró que la discusión escaló hasta volverse física. En su libro, describió que William lo habría sujetado por el cuello y empujado al suelo, provocando que cayera sobre un cuenco para perros que se rompió y le causó heridas en la espalda.

La escena, tan gráfica como impactante, alimentó la percepción de una ruptura profunda e irreparable dentro de la familia real.

¿Se pelearon físicamente William y Harry?

Sin embargo, la nueva biografía cuestiona directamente ese episodio. Una fuente citada en el libro sostiene que sí existió una discusión intensa y palabras desafortunadas, pero rechaza categóricamente cualquier agresión.

La tensión era muy alta, pero no hubo violencia física”, afirma el testimonio, que además califica la acusación como un “golpe bajo”.

Fuentes cercanas al heredero califican esa versión como “enormemente exagerada”. Grosby

El texto también ofrece contexto adicional sobre el clima interno del palacio en aquella época. Según las fuentes, el personal que trabajaba con los duques de Sussex se encontraba reducido y sometido a una presión considerable, lo que habría contribuido a un ambiente general de tensión.

Esta situación, según el libro, influyó en la forma en que se percibieron los conflictos y en la narrativa posterior que emergió en los medios.

¿Qué han dicho William y Harry sobre las nuevas declaraciones?

Más allá de la veracidad exacta de los hechos, el nuevo volumen vuelve a poner en evidencia una etapa especialmente compleja para la monarquía británica. En esos años coincidieron la creciente exposición mediática de Harry y Meghan, el cuestionamiento público al rol de la institución y las tensiones internas que culminaron en la salida de los Sussex de la vida real en 2020.

Hasta ahora, ni el Palacio de Kensington ni representantes de Harry han emitido comentarios oficiales sobre las nuevas afirmaciones. El príncipe William, por su parte, siempre ha mantenido silencio público sobre las acusaciones de su hermano.

La publicación reaviva el debate sobre la fractura entre los hijos del rey Carlos III. Grosby

Aun así, la publicación promete reavivar el debate sobre uno de los episodios más simbólicos de la ruptura entre los hijos de Diana de Gales. Para muchos, la pelea —real o exagerada— representa el momento en que la relación entre los hermanos pasó de la tensión privada al conflicto abierto ante la opinión pública global.

