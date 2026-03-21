¿Eres ARMY? Estos murales de BTS en CDMX están causando furor y debes visitarlos

La Ciudad de México se llenó nuevamente de color con la aparición de murales dedicados a BTS, la agrupación surcoreana que cuenta con una de las comunidades de fans más activas a nivel global.

Estas expresiones urbanas, ubicadas en algunas de las colonias más representativas de la capital, no solo destacan por su propuesta visual, sino que también se han convertido en puntos de reunión para el ARMY mexicano, que ha transformado estos espacios en una experiencia colectiva que trasciende la música.

¿Dónde están los murales de BTS en CDMX? Direcciones exactas para visitarlos

La Ciudad de México se convirtió en un punto de referencia para el ARMY gracias a la aparición de murales dedicados a BTS en zonas céntricas y de fácil acceso.

Estas intervenciones se localizan principalmente en colonias como Roma y en avenidas de alto flujo, lo que facilita su visita. Las direcciones confirmadas son:

Insurgentes Sur 487 , colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc

, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc Avenida Patriotismo 105 , colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

, colonia Escandón II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo Durango 227 , alcaldía Cuauhtémoc

, alcaldía Cuauhtémoc Querétaro 181 , Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc Colima 92, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc

La cercanía entre varios de estos puntos permite recorrerlos en una sola jornada. En particular, la alcaldía Cuauhtémoc concentra la mayoría, lo que convierte la visita en una ruta accesible para fans y curiosos.

Ruta para visitar los murales de BTS en CDMX sin perderte ninguno

Para recorrer los murales de forma eficiente, se puede seguir una ruta sencilla:

Iniciar en Insurgentes Sur Continuar hacia Patriotismo Trasladarse a la colonia Roma, donde se ubican tres de los murales

Esta ruta permite completar el recorrido en pocas horas y aprovechar la experiencia para tomar fotografías o generar contenido para redes sociales.

Además, es común encontrar a otros fans durante el trayecto, lo que convierte la visita en una actividad social.

El fenómeno BTS en las calles de CDMX

La presencia de BTS en la capital no responde a una campaña comercial aislada. Surge del impulso del ARMY en México, una de las comunidades más activas del mundo, y Netflix que ha encontrado nuevas formas de expresar su admiración.

Estos murales funcionan como puntos de encuentro donde los fans conviven, toman fotografías y comparten su interés por la agrupación. También representan una extensión del universo de BTS, que se caracteriza por transmitir mensajes sobre identidad, juventud y conexión emocional.

Más allá de su valor estético, estas intervenciones reflejan cómo el fenómeno del K-pop ha trascendido lo digital para instalarse en el espacio público. En este caso, las calles de la Ciudad de México se convierten en escenario de una comunidad que mantiene una presencia constante.

El regreso de BTS y su impacto en México

El regreso de BTS en 2026 marca una nueva etapa para el grupo y su audiencia global. Después de una pausa cercana a cuatro años debido al cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur, los siete integrantes retomaron actividades con el lanzamiento del álbum Arirang, publicado el 20 de marzo de 2026.

Este regreso incluyó un concierto en Seúl con transmisión internacional a través de Netflix, lo que permitió que fans de distintos países, incluido México, siguieran el evento en tiempo real.

La respuesta en el país fue inmediata. El ARMY mexicano organizó reuniones, actividades y encuentros en distintos puntos de la ciudad. En ese contexto, los murales adquirieron un nuevo significado: no solo como homenaje, sino como espacios que reflejan la expectativa ante posibles presentaciones en territorio nacional.

El impacto también se percibe en redes sociales, donde México se mantiene como uno de los países con mayor interacción en torno al grupo. Esto refuerza su relevancia dentro del mercado latinoamericano.

En este escenario, los murales no solo decoran la ciudad, también documentan una etapa del fenómeno cultural que BTS representa a nivel mundial.