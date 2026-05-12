Creepy Nuts: "Si fuéramos un anime, la historia sería de batallas de freestyle y DJs"

Los Creepy Nuts parecen estar hechos en otro mundo... y no lo decimos sólo por la rola que pusieron para el anime DanDaDan, sino porque R-Shitei dispara barras a alta velocidad y DJ Matsunaga mueve los platos de la tornamesa con habilidades de otra dimensión.

El dueto japonés comenzó formalmente en 2013. R-Shitei se curtió en las plazas de Osaka, donde fue duro contendiente en las batallas de freestyle, mientras que DJ Matsunaga, originario de Nagaoka, ganó el aclamado DMC World DJ Championships 2019. Desde que se conocieron, ambos formaron el grupo con un nombre un poco fortuito, pues jamás imaginaron que llegarían a tener un impacto global.

El primer paso fue Creep Show, que lanzaron bajo el sello Sony Music Japan, seguido de Case (2021), Ensemble Play (2022) y el más reciente LEGION (2025), el material que reune precisamente los exitos Otonoke (opening de DanDaDan) y Bling-Bang-Bang-Born (Mashle: Magic and Muscles), ya disponible en plataformas de streaming.

Y si no nos creen que sean tan globales, sólo recuerden que acaban de dar un par de shows repletos en la Gobi Tent del Festival Coachella, y un conciertazo debut en el Pabellón del Palacio de los Deportes. Así que en Excélsior aprovechamos para platicar con ellos.

SHUN KOMIYAMA

Llegamos a México con incertidumbre, no sabía si las palabras serían suficientes. Quería involucrar al público sin hablar el mismo idioma, pero mi sorpresa fue enorme”, arrancó R-Shitei. “Y sí, coincido, fue una presión enorme, pero terminó siendo una experiencia hermosa, sobre todo porque el equipo nos había compartido que los mexicanos están locos y apasionados y amamos cada comento”, apuntó DJ Matsunaga.

Ciudad de México, para no variar, es la capital latina que más consume su música, según Spotify, cuyas métricas ubican a esta ciudad en el tercer lugar mundial, sólo por detrás de Tokio y Osaka, Japón. Santiago de Chile ocupa la cuarta plaza y Nagoya cierra el top 5.

Uno de los puntos más cool de la banda es la lírica. R-Shitei ha soltado la pluma para hablar mucho de la identidad, de la salud mental, de los pensamientos y la sociedad, ha impulsado el rap mucho más allá del sitio combativo al que estamos acostumbrados en Occidente. De hecho, él nos explicó la historia detrás de LEGION, un disco que comenzó específicamente con Biriken, Bling-Bang-Bang-Born y Otonoke.

Mientras escribía Doppelganger, me di cuenta de que existe un ‘yo’ rapero, uno cotidiano, uno familiar... y no quería unificarlos en un paquete fácil de entender, sino expresar esa complejidad. De ahí nació el gancho de la canción Legion: ‘Yo mismo soy un crew, yo mismo soy la multitud’. Me inspiré en un enemigo de la película de monstruos Gamera, llamado Legion, que es un conjunto de pequeñas criaturas espaciales que forman un solo ser gigante. También resuena con la cita bíblica: ‘Mi nombre es Legión, porque somos muchos’. Sentí que me describía perfectamente”, dijo el cantante.

Para complementar el pensamiento, DJ Matsunaga dijo que su reto como tornamesista es no caer en la monotonía, sobre todo cuando sólo es un grupo de dos amigos, así que trata de aventurarse a crear un sonido hip hop intrísecamente LEGION (sonidos diversos que lo han transformado en un coloso del plato).

“Sin duda éste ha sido el trabajo más extenso, porque lo que quería era que la música se adaptara perfectamente al concepto que estaba trabajado R. Escucho mucha música de otros países para que el algoritmo de las plataformas no me repita lo mismo. Me atrae la música local de tierras lejanas a Japón. Busco en los ránkings de distintos países para elevar mi inspiración y que mi trabajo no sea repetitivo”, apuntó.

DJ Matsunaga crea beats inspirados en música de todo el mundo. hiroyabrian

"Somos como Godzilla"

LEGION tiene 15 canciones que convierte al álbum en una experiencia de 40 minutos, en el que encontramos toda la influencia que acaban de explicar ambos músicos, pero también metáforas que aluden a la cultura pop japonesa, como las películas, el anime y hasta personajes emblemáticos.

japanese es una rola que conserva la crudeza del hip hop a nivel vocal y bases. Hay un feeling bastante del barrio, un sonido específico e ideal para dar un sablazo tremendo en contra de todos los estereotipos a los que han sido objetos los ciudadanos japoneses a lo largo de la historia, pero sin perder la irreverencia que acostumbran en sus canciones.

Exacto. Godzilla es el monstruo representativo de Japón, pero fue influenciado por el cine de Hollywood, como King Kong o el trabajo de Ray Harryhausen con el stop motion. Los japoneses lo evolucionaron con el tokusatsu, Hollywood lo reconoció y luego hizo sus propios remakes. Es lo mismo que pasa con el hip hop: nació en Estados Unidos, llegó a Japón, creamos una interpretación propia y ahora regresa a Estados Unidos como algo nuevo. Por eso usamos esa metáfora una una canción importante para nosotros”, explicó R-Shitei.

Ellos siempre se mostraron buena onda. La plática con ambos se realizó con ayuda de un traductor de español a japonés y viceversa, porque, pese a que en Coachella se dirigieron a los fans en inglés, todavía no es un idioma con el que ambos se sientan seguros.

De inmediato los cuestionamos por el éxito obtenido por el anime. Era casi obligatorio, sobre todo luego de ver en el Pabellón del Palacio de los Deportes a algunos integrantes de la comunidad otaku caracterizados como Momo y Okarun, de DanDanDan; algunos trajeados como Mash Burnedead, de Mashle, entre otros.

R-Shitei puede rapear a una gran velocidad. hiroyabrian

“Es increíble, supera mi imaginación. Un amigo que viaja mucho me contó que el anime japonés es ya una cultura básica y cool para los jóvenes de todo el mundo. Me alegra que nuestra música se haya unido a esa cultura tan fuerte. En los conciertos vimos a mucha gente haciendo cosplay; el anime fue su puerta de entrada, pero luego profundizaron en el resto de nuestro disco. Eso me emociona mucho.

“Prefiero que llegue la oferta de algo que ya me guste, como pasó con DanDaDan. Yo ya era fan del manga, así que cuando me lo ofrecieron, la inspiración fluyó con mucha fuerza. Por ahora prefiero no decir nombres y esperar a que llegue la propuesta”, explicó el rapero.

Y si Creepy Nuts fuera un anime, ¿cómo sería?

Pronto, el tiempo se nos terminó, pero los chicos nos contaron que si ellos fueran un anime su historia sería la siguiente:

Podría ser un anime de batallas. Estaría la etapa de mis torneos de rap y los torneos DMC de Matsunaga. Luego, como grupo, tendríamos rivales en la industria, no enemigos. En realidad, no nos gusta competir ni ganar o perder; hacemos lo que creemos importante. Mis letras ya cuentan mi vida, así que ahí está la historia”, compartió R-Shitei.

“Sobre el título... no tengo idea. Pero como dice R en sus rimas, nuestra carrera ya se siente como un relato. Si alguien la resumiera objetivamente, saldría una buena historia”, cerró Matsunaga entre risas y luego de pensar bien su respuesta.