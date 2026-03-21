BTS regresa con ARIRANG: un comeback que honra sus raíces y marca una nueva etapa

Hoy, a las 5:00 a.m. tiempo de México comenzaría el show BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG en Seúl.

Y ayer fue que se estrenó ARIRANG, su nuevo disco, un reflejo y homenaje a los orígenes de Jin, Suga, J-Hope. RM, Jimin, V y Jungkook. Pero también está inspirado en la canción folclórica más emblemática de Corea del Sur, reconocida como patrimonio cultural por la Unesco, que simboliza la identidad, la resiliencia y la memoria colectiva del pueblo coreano.

Y también se interpreta como una expresión de amor, separación, añoranza y resiliencia, temáticas que BTS toca de manera continua en sus canciones, por lo que tomar algo tan representativo de Corea del Sur, le da un toque de orgullo por sus raíces.

Este décimo disco de estudio no sólo es un regreso, representa un nuevo capítulo trascendental en la historia de la boy band ya que en los seis años que pasaron entre Be (2020) y ARIRANG, los chicos cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, y en lo que algunos estaban cumpliendo con su país, los que ya habían terminado el periodo de entrenamiento dedicaron tiempo a proyectos personales.

Seis años no es cualquier cosa. Cuando Be fue lanzado, Jungkook, que es el más joven, tenía 22 años, hoy tiene 28, y sus compañeros ya están en sus 30. Así que entre las experiencias personales —como el servicio militar— y sus proyectos musicales en solitario, ARIRANG representa también el reencuentro creativo de los chicos que vuelven a coincidir en un mismo proyecto tras un periodo que significó pausa, reflexión y crecimiento individual.

Swim, el primer sencillo que se desprende del disco, es una muestra no sólo de la continuidad de la banda, sino también una visión más madura de la vida y del arte. Por eso también ARIRANG sugiere una obra que dialoga con el pasado mientras proyecta una visión renovada del presente.

Y en ese sentido no es de extrañar que, con la madurez que han adquirido, los siete integrantes de la banda hayan estado involucrados en la composición de los 14 temas que conforman el material.

Pero para que estas canciones sonaran como los BTS querían, reunieron un ejército de exitosos productores musicales —digamos que lo mejor de lo mejor— que fueron los que los ayudaron a moldear este nuevo momento que viven.

Entre las filas que BTS reclutó se encuentran Tyler Johnson, tres veces ganador del Grammy, entre ellos Mejor Grabación del Año por Flowers, de Miley Cyrus; Jasper Harris, nominado al Grammy a Mejor Canción de Rap por Family Ties de Baby Keem y Kendrick Lamar; y el productor y DJ reconocido mundialmente como Diplo... nada mal para hacer un regreso por todo lo alto.

El lanzamiento de ARIRANG tendrá diferentes ediciones pensadas tanto para quienes coleccionan material físico como para los fans que prefieren escuchar música en formatos digitales.

Entre las versiones confirmadas se encuentran ARIRANG Living Legend Ver., Rooted in Korea Ver. y Rooted in Music Ver. También estará disponible la Weverse Albums Ver.

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