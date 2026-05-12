Modelos de OnlyFans están furiosas con Cassie, personaje de Sydney Sweeney en Euphoria

Sydney Sweeney sigue dando de qué hablar en Euphoria; tras el estreno del quinto episodio de la tercera temporada, las redes se llenaron de memes por la actitud tan “intensa” de Cassie.

Sin embargo, eso no es todo, pues lo que más ha llamado la atención son las críticas que está recibiendo el personaje por parte de modelos reales de OnlyFans.

Sydney Sweeney sigue dando de qué hablar en Euphoria X @euphoriaHBO

Modelos de OnlyFans están furiosas con Cassie, personaje de Sydney Sweeney

Varias creadoras de contenido están indignadas por cómo Sam Levinson y Sweeney muestran su mundo en la serie. Sienten que la producción menosprecia su trabajo y que existe una falta de respeto constante hacia su profesión.

Sydney Leathers comentó a Variety que lo que se muestra es una exageración absurda. Para la modelo, es frustrante ver situaciones que en la vida real OnlyFans ni siquiera permite, como los juegos de rol con temática infantil.

Según explica, las empresas de tarjetas de crédito imponen normas muy estrictas que la serie simplemente ignora, lo que proyecta una imagen falsa del sitio.

“Hay muchas cosas ridículas y caricaturescas en todo esto. Muchas de las cosas que ella hace ni siquiera están permitidas en OnlyFans, y eso ya de por sí es irritante. Por ejemplo, el contenido de juegos de rol con temática infantil, donde va vestida de un bebé con un pañal… Las empresas de procesamiento de tarjetas de crédito tienen normas muy estrictas que hay que cumplir, y cada vez son más estrictas”, dijo en entrevista.

Creadoras de contenido están indignadas por cómo muestran su mundo en Euphoria X @euphoriaHBO

Contrario a lo que muestra la trama de Cassie, la plataforma tiene políticas que prohíben cualquier contenido que parezca ilegal o promueva el daño a menores, el incesto o la violencia.

Maitland Ward, actriz de ¿Y dónde están las rubias? y actual creadora de contenido, también alzó la voz contra estos estereotipos. Para Ward, disfrazar al personaje de bebé para vender material erótico es preocupante, ya que refuerza la idea de que las trabajadoras sexuales no tienen principios y harían cualquier cosa por dinero.

“En el contexto actual, que la hayan disfrazado de bebé para crear contenido pornográfico para OnlyFans es sumamente preocupante y, una vez más, perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales carecen de principios morales y que harían cualquier cosa por dinero”, dijo.

Por otro lado, parte de la audiencia defiende la secuencia como una sátira. Muchos espectadores ven como algo ridículo que Cassie use la red social solo para costear los 50,000 dólares de las flores de su boda con Nate, y que decida continuar con el negocio incluso después de su ruptura.

Sam Levinson suele apostar por historias polémicas para generar debate X @FilmUpdates

Temporada 3 de Euphoria sigue dando de qué hablar

Sam Levinson suele apostar por historias polémicas para generar debate, pero su enfoque sigue dividiendo a la audiencia, especialmente tras el tropiezo que tuvo con su proyecto anterior, The Idol.

Con solo tres capítulos restantes para que termine esta entrega de Euphoria, la gran duda de los fans es si el autor logrará reconducir la trama y ofrecer un cierre a la altura, o si la serie pasará a la historia como una producción que se arruinó con el paso de las temporadas.